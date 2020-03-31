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      На волю із російської колонії вийшов політв’язень Ферат Сайфуллаєв: що відомо

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      Ферат Сайфуллаєв / Фото з соцмереж

      Росія звільнила зі свого полону незаконно засудженого кримського татарина Ферата Сайфуллаєва. Чоловіка незаконно утримували у російській виправній колонії протягом довгих 5 років.

      Водночас, попри звільнення Сайфуллаєв протягом 8 років буде обмежений у своїх правах і свободах. Окупанти будуть наглядати за ним, він буде обмежений у пересуванні та вільному виборі місця проживання. Про це на своїй фейсбук-сторінці написала українська омбудсмен Людмила Денісова.

      До теми Чому Кремль боїться кримчан

      Сайфуллаєву також заборонено залишати територію тимчасово окупованого Криму без відповідного дозволу так званих органів внутрішніх справ Росії,
      – додає правозахисниця.

      Денісова просить міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. Вона наголошує: в умовах поширення COVID-19 у світі Росія повинна якнайшвидше звільнити громадян України, які незаконно утримуються на її території та в анексованому Криму.

      Що відомо про Ферата Сайфуллаєва? Це – кримський політв’язень, засуджений російськими окупантами у справі Хізб ут-Тахрір. Його та ще 3 кримських татар першими у цій справі незаконно затримали в селі Орлине під Севастополем в січні і квітні 2015 року. Сайфуллаєва звинувачують в тому, що він нібито перебував у терористичної організації.

      У вересні 2016 Північнокавказький окружний суд Ростова-на-Дону засудив Сайфуллаєва до 5 років в колонії загального режиму.

      Увага! Членів осередків релігійної організації Хізб ут-Тахрір, яка в 2003 році була визнана в Росії терористичною, засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу. Після окупації Росія почала переслідування членів цієї організації на території Криму.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Анексія Криму Кримські татари Новини України
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