На волю із російської колонії вийшов політв’язень Ферат Сайфуллаєв: що відомо
Росія звільнила зі свого полону незаконно засудженого кримського татарина Ферата Сайфуллаєва. Чоловіка незаконно утримували у російській виправній колонії протягом довгих 5 років.
Водночас, попри звільнення Сайфуллаєв протягом 8 років буде обмежений у своїх правах і свободах. Окупанти будуть наглядати за ним, він буде обмежений у пересуванні та вільному виборі місця проживання. Про це на своїй фейсбук-сторінці написала українська омбудсмен Людмила Денісова.
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Сайфуллаєву також заборонено залишати територію тимчасово окупованого Криму без відповідного дозволу так званих органів внутрішніх справ Росії,
– додає правозахисниця.
Денісова просить міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. Вона наголошує: в умовах поширення COVID-19 у світі Росія повинна якнайшвидше звільнити громадян України, які незаконно утримуються на її території та в анексованому Криму.
Що відомо про Ферата Сайфуллаєва? Це – кримський політв’язень, засуджений російськими окупантами у справі Хізб ут-Тахрір. Його та ще 3 кримських татар першими у цій справі незаконно затримали в селі Орлине під Севастополем в січні і квітні 2015 року. Сайфуллаєва звинувачують в тому, що він нібито перебував у терористичної організації.
У вересні 2016 Північнокавказький окружний суд Ростова-на-Дону засудив Сайфуллаєва до 5 років в колонії загального режиму.
Увага! Членів осередків релігійної організації Хізб ут-Тахрір, яка в 2003 році була визнана в Росії терористичною, засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу. Після окупації Росія почала переслідування членів цієї організації на території Криму.
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