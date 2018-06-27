00:04
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
28°C 21°C
  • пятница
    23°C 19°C
  • суббота
    19°C 14°C
  • воскресенье
    18°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, 27 июня
Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко
Вєсті.UA
20:13, 27 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, 27 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На таможне крутятся большие деньги, – Острикова рассказала о главных контрабандистах Украины

99 Читати новину українською
Татьяна Острикова
Татьяна Острикова / person.org.ua

Имена 5-6 организованных контрабандистов, действующих в целых группировках фирм-однодневок и предоставляющих услуги по минимизации грузов, известны всем. К примеру, горюче-смазочными материалами, где действует организованная преступно-бандитская группа и это является уголовным преступлением. Очевидно, что там используется оружие и поэтому в таком случае целесообразно привлекать правоохранителей.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала народный депутат "Объединения "Самопомич" Татьяна Острикова.

Читайте также: На Донетчине мужчина пытался вывезти из зоны проведения ООС картины на кругленькую сумму

"Я встречалась с общественными активистами, которые занимаются таможенными делами, и они мне сказали, что всем уже давно известно кто эти люди. Это Орест Фирменюк, Прозовский, Альперин, Сердюк, Аминев и в основном они осуществляют свою деятельность в одесском регионе", – рассказала Острикова.

По ее словам, Мирослав Продан, который сейчас исполняет обязанности председателя ГФС, не является основным игроком решения этой проблемы. Ведь на таможне крутятся большие деньги. Исторически так сложилось, что когда товарная контрабанда была преступлением, то его расследованием занималась СБУ, поэтому она всегда бдительным оком присматривала за таможней, давала таможенникам указания, кого придержать, кого уже можно оформлять, кого куда отправить, кого на углубленный осмотр и т. д.

"Как я вижу, то этот надзор остался до сих пор. Поэтому решительное наступление правительства на контрабанду имеет целью не только "залатать дыры" бюджета, но и поиграть на нервах другой политической силы, в сферу влияния которой входит СБУ и ГПУ", – добавила депутат.

Теги: Новости Украины контрабанда пошлина Государственная таможенная служба Таможенный Союз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 27 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
27 июня, 23:00 Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
Іван Яковина 81
Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
27 июня, 22:00 Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
Блог Медіа 1511
Обязательное лицензирование врачей: какую систему предлагает Минздрав
27 июня, 20:01 Обязательное лицензирование врачей: какую систему предлагает Минздрав
Яніна Ткачук 166
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
27 июня, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 1913
Порошенко включив окуня: які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
27 июня, 18:00 Порошенко включив окуня: які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
Віталій Шабунін 173
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук