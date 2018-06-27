На таможне крутятся большие деньги, – Острикова рассказала о главных контрабандистах Украины

Имена 5-6 организованных контрабандистов, действующих в целых группировках фирм-однодневок и предоставляющих услуги по минимизации грузов, известны всем. К примеру, горюче-смазочными материалами, где действует организованная преступно-бандитская группа и это является уголовным преступлением. Очевидно, что там используется оружие и поэтому в таком случае целесообразно привлекать правоохранителей.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала народный депутат "Объединения "Самопомич" Татьяна Острикова.

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"Я встречалась с общественными активистами, которые занимаются таможенными делами, и они мне сказали, что всем уже давно известно кто эти люди. Это Орест Фирменюк, Прозовский, Альперин, Сердюк, Аминев и в основном они осуществляют свою деятельность в одесском регионе", – рассказала Острикова.

По ее словам, Мирослав Продан, который сейчас исполняет обязанности председателя ГФС, не является основным игроком решения этой проблемы. Ведь на таможне крутятся большие деньги. Исторически так сложилось, что когда товарная контрабанда была преступлением, то его расследованием занималась СБУ, поэтому она всегда бдительным оком присматривала за таможней, давала таможенникам указания, кого придержать, кого уже можно оформлять, кого куда отправить, кого на углубленный осмотр и т. д.

"Как я вижу, то этот надзор остался до сих пор. Поэтому решительное наступление правительства на контрабанду имеет целью не только "залатать дыры" бюджета, но и поиграть на нервах другой политической силы, в сферу влияния которой входит СБУ и ГПУ", – добавила депутат.