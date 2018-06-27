На митниці крутяться великі гроші, – Острікова розповіла про головних контрабандистів України

Імена 5-6 організованих контрабандистів, які нині діють у цілих угрупуваннях фірм-одноденок та які надають послуги з мінімізації вантажів, відомі всім.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка "Об'єднання "Самопоміч" Тетяна Острікова.

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"Я зустрічалася з громадськими активістами, які займаються митними справами і вони мені сказали, що всім вже давно відомо, хто ці люди. Це Орест Фірменюк, Прозовський, Альперін, Сердюк, Амінєв. В основному, вони здійснюють свою діяльність в одеському регіоні", – зазначила Острікова.

За її словами, Мирослав Продан, який зараз виконує обов'язки голови ДФС, не є основним гравцем вирішення цієї проблеми. Адже на митниці крутяться великі гроші. Історично так склалося, що коли товарна контрабанда була злочином, то її розслідуванням займалася СБУ, тому вона завжди пильним оком наглядала за митницею. Давала митникам вказівки, кого притримати, кого вже можна оформляти, кого треба кудись відправити, кого на поглиблений огляд і т. д.

"Як я бачу, то цей нагляд залишився і до сьогодні. Тому рішучий наступ уряду на контрабанду має на меті не тільки "залатати дірки" бюджету, але й пограти на нервах іншої політичної сили, в сферу впливу якої входить СБУ і ГПУ", – додала депутатка.