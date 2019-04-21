На Тернопольщине на избирательном участке умер мужчина
Во время второго тура президентских выборов, 21 апреля, прямо на избирательном участке, который расположен в помещении школы искусств в райцентре Козова, внезапно умер 75-летний местный житель.
Произошел трагический инцидент около 10 утра.
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Отмечается, что мужчина успел получить бюллетень и проголосовать. Выйдя из кабинки, ему стало плохо.
До приезда скорой домедицинскую помощь пенсионеру оказывал сотрудник полиции, который патрулировал на участке. Реанимационные меры проводили медики, однако вернуть к жизни мужчину не удалось.
Причину смерти жителя райцентра установят эксперты. Сведения о данном событии внесены в ЄДБР про совершенные уголовные правонарушения и другие события.
Источник: 24 канал
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