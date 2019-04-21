На Тернопільщині на виборчій дільниці помер чоловік

Під час другого туру президентських виборів, 21 квітня, просто на виборчій дільниці, яка розташована у приміщенні школи мистецтв у райцентрі Козова, раптово помер 75-річний місцевий житель.

Стався трагічний інцидент близько 10 ранку.

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Зазначається, що чоловік встиг отримати бюлетень та проголосувати. Вийшовши з кабінки, йому стало погано.

До приїзду швидкої домедичну допомогу пенсіонеру надавав працівник поліції, який патрулював на дільниці. Реанімаційні заходи проводили медики, проте повернути до життя чоловіка не вдалося.

Причину смерті мешканця райцентру встановлять експерти. Відомості про дану подію внесено до ЄДБР про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.