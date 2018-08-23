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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Тернопольщине нашли останки бойцов времен УНР

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На Тернопольщине нашли братскую могилу времен Украинской Народной Республики. В городе Лановцы археологи откопали почти полсотни погибших воинов. Всех их расстреляли большевики в 1919 году. Местные старожилы только понаслышке родителей слышали о преступлениях, которые совершали оккупанты.

В мае 1919 года на Тернопольщину ворвались большевистские войска. Оккупанты жестоко расправлялись с одиночными отрядами армии УНР.

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Тогда большевистские оккупанты расстреляли пленных солдат. Похоронили их в братской могиле. Горожане насыпали курган и поставили крест. А в советские времена это место пробовали сравнять с землей.

В этом году местная власть при поддержке правительства организовала на месте массового захоронения поисковую экспедицию. В братской могиле археологи уже обнаружили останки 37 погибших.


Останки погибших воинов

Эксперты рассказали, что погибшие – это бойцы Украинской Народной Республики, вероятнее всего – выходцы из Приднепровья. В братской могиле археологи нашли кожаные пуговицы, застежки от шинелей, складной нож и пополам разломанный крестик. А еще пули, которыми убивали пленных. Перезахоронение воинов УНР планируют сделать на месте братской могилы. После эксгумации всех воинов перезахоронят по христианской традиции.

Сто лет эти души не имеют покоя, но мы уверены, что их перезахоронят. Они это заслужили, потому что это наши воины,
– отметил священник УПЦ Игорь Шаринский.

Местные власти хотят построить на месте братской могилы мемориальный комплекс. В близлежащих селах, рассказали краеведы, есть еще три массовых захоронения воинов, которые сто лет назад боролись за свободу Украины.

Теги: Новости Украины История Тернополь
Источник: 24 канал
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