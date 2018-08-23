Парламент Чехии признал оккупацией вторжение СССР 1968 года

Парламент Чехии проголосовал за резолюцию, в которой ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года признан "вторжением, оккупацией и нарушением международного права".

Об этом сообщает České noviny.

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Инициатором голосования стала фракция Христианско-демократического союза. Лидер партии Ян Бартошек отметил, что резолюция станет "посланием для общественности и других государств, в том числе для России".

Отметим, 21 августа 1968 года на рассвете по приказу Леонида Брежнева танки стран Варшавского договора захватили Чехословакию для того, чтобы подавить "Пражскую весну" – народные протесты против советского влияния в стране.