Парламент Чехії визнав окупацією вторгнення СРСР 1968 року

Парламент Чехії проголосував за резолюцію, в якій введення військ Варшавського договору до Чехословаччини в серпні 1968 року визнано "вторгненням, окупацією та порушенням міжнародного права".

Про це повідомляє České noviny.

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Ініціатором голосування стала фракції Християнсько-демократичного союзу. Лідер партії Ян Бартошек зазначив, що резолюція стане "посланням для громадськості та інших держав, в тому числі для Росії".

Зазначимо, 21 серпня 1968 року на світанку за наказом Леоніда Брежнєва танки країн Варшавського договору захопили Чехословаччину для того, щоб придушити "Празьку весну" – народні протести проти радянського впливу в країні.