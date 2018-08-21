Ложь об Украине и "Пражской весне", или Кто и как раскалывает чехов

21 августа – страшный юбилей. Ровно 50 лет назад советские войска вторглись в восставшую Чехию.

Началось все очень знакомым украинцам коварным образом: якобы советский гражданский самолет Ан-24 запросил срочную посадку в пражском аэропорту из-за аварии. Когда диспетчеры посадили "аварийный" борт и к нему поехали медики, спасательные и пожарные команды, из него горохом посыпались вооруженные советские десантники, которые захватили аэропорт и дали "зеленый свет" приземлению военно-транспортных самолетов с танками и БТРами. "Пражская весна" была потоплена в крови...

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С того времени прошло 50 лет. Чехия и Словакия стали отдельными государствами, но объединились между собой на высшем уровне – в пределах Евросоюза. Они сорвались с советской орбиты и живут сейчас совсем другой жизнью. Но воспоминания о прошлом все еще не дают покоя по крайней мере чехам: подавление "Пражской весны" вдруг стало камнем раздора для чешского общества. Коммунисты и неонацисты пытаются переписать историю тех событий. А президент страны Милош Земан отказался открыто помянуть этот юбилей – несмотря на свой президентский и человеческий долг перед погибшими и изгнанными...



Чехи протестуют против советского вторжения

С больной головы на здоровую

В последнее время довольно часто приходится слушать, как московские грязные ньюсы и официальные учреждения обвиняют в чем-то Украину. Это и не удивительно: пропаганда агрессора всеми силами пытается "обесчеловечить" украинцев, превратить их в "озверевших фашистов" или же в чокнутых "кастрюлеголових", которые сами себе рады дать не могут. "Дарагие мишебраття" хорошо выучили уроки доктора Йозефа Геббельса. Но то, что вдруг донеслось из Праги "в честь" 50-летия советского вторжения в Чехию – это просто какое-то новое слово в позорной истории лжи. Лидер чешских коммунистов Войтех Филип заявил, что виновен в этом кровавом преступлении не Советский Союз, а... Украина. Украина, которая была тогда колонией СССР, а сегодня даже не является, в отличие от России, правопреемником этого умершего государства.

Вообще, по мнению "товарища" Филиппа, исторический взгляд на события 1968 года является "на 100 процентов фальсифицированным" и "высказывает антироссийскую позицию". В конце концов, по утверждению вожака чешских коммунистов, тогдашний Генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев был украинцем, "наибольшую долю нападавших" составляли украинские солдаты, а в Политбюро сидел, мол, один-единственный россиянин, да еще и тот самый, который голосовал против вторжения – так объяснил Филипп свои мысли британской газете The Guardian и чешским масс-медиа. Таким образом, по его мнению, ни нынешняя правопреемница СССР, Россия, ни чешские коммунисты не должны извиняться перед чешским народом. Виновата невестка, то есть – "плохая, злая, современная фашистская Украина". Вот так!



Прокремлевский шут Войтех Филип

Это свое заявление Филипп сделал за несколько дней до того, как Чехия отметила печальный 50-летний юбилей с того момента, как четверть миллиона солдат из СССР, Болгарии, Польши и Венгрии вторглись в Чехословакию и подавили "Пражскую весну". Речи политиков, фотовыставки и концерт известной певицы Марты Кубишовой на Вацлавской площади напомнили чехам про те времена. Выступление чешского коммуниста возмутило многих чехов: если принимать эту извращенную логику, – заявила, например, чешский депутат Маркета Пекарова-Адамова, – то и немцы не несут ответственности за Вторую мировую войну, поскольку Адольф Гитлер был австрийцем, следовательно – виновата Австрия.

Правда, тогдашний лидер ЦК КПУ Петр Шелест вместе с десятью другими членами Политбюро послушно проголосовал за вторжение в Чехословакию – еще и потому, что не без оснований опасался, что революционные настроения чехов и словаков подстегнут никогда так и не искорененное украинское движение за независимость. Но о том, что в Политбюро в ЦК КПСС тогда, мол, "сидел только один русский и тот голосовал против" – это уже откровенная ложь господина чешского коммуниста. Пятеро ведущих, ключевых членов Политбюро, которые, собственно, и определяли его решение, были именно русскими. Брежнев хоть и родился на территории Украины, но был русским. Шеф КГБ Юрий Андропов – русский. Да и официальное решение о вторжении было принято 17 августа 1968 года, как можно увидеть из протокола заседания, принято единогласно. И правопреемница СССР – именно Россия, не Украина. Место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, унаследованное от Советского Союза, об этом красноречиво говорит.



Чехи приравняли СССР к гитлеровской Германии

Но историческая ложь шефа пражских коммунистов вызвала возмущение еще и потому, что чешская коммунистическая партия и другие чешские "друзья Москвы" сегодня, через полвека после событий "Пражской весны", снова набрали силу. "Коммунистическая партия Богемии и Моравии" (официальное название КПЧ) вообще – до сих пор единственная реформированная коммунистическая партия в Центральной и Восточной Европе. Она все еще опирается на очень постаревший и потому все более "худеющий", но "твердокаменный" и на удивление активный электорат из старых советских маразматиков. Во время парламентских выборов осенью 2017 года коммунисты собрали чуть меньше 8% голосов, а несколько недель подряд вообще на них держится правительство. Из-за того, что Андрей Бабиш, популистский премьер Чехии, миллиардер, которого называют "чешским Трампом", попал под следствие по подозрению в многомиллионном мошенничестве – абсолютное большинство чешских партий отказало ему в сотрудничестве. Поэтому ему пришлось в июне заключить соглашение с коммунистами о том, что 15 коммунистических депутатов будут поддерживать его "правительство меньшинства". Бабиш, который, кстати, сам когда-то был членом КПЧ, называет теперь своих фактически новых партнеров по коалиции не иначе, как "демократической партией" и "стабилизирующим и конструктивным фактором чешской политики". Даже, если они брешут, как Бровко на Луну. Призраки прошлого фальсифицируют историю ради собственной власти...



Даже танки на улицах Праги не зглякали чехов

Такие разные друзья Москвы

Коммунистическое правление в Чехословакии было насильственным правлением: более чем четверть миллиона чехов и словаков получили судебные приговоры за "политические преступления", десятки тысяч оказались на урановых шахтах в качестве "расзходного материала" – рабов, которые долго не жили. И к тем, кто призывал СССР, как нынешние ЛДНРовцы – Путина, "ввести вайска", принадлежали функционеры Коммунистической партии Чехословакии. Вторжение, во время которого граждан ЧССР, как, например, 91-летнего Антонина Абрахама, просто давили гусеницами танков, только в первые дни, по данным чешских историков Прокопия Томека и Иво Пейкоча, забрало 138 жизней мирных жителей. Еще около 400 гражданских чехов и словаков погибли чуть позже. Сотни тысяч людей в результате "нормализации ситуации" (так официально называли чешские коммунисты развернуты репрессии) потеряли работу. Примерно 300 тысяч чехов и словаков были вынуждены бежать за границу, на Запад.

Нынешний лидер коммунистов, Филипп, чья партийная штаб-квартира в Праге расположена на улице с названием "улица политзаключенных", не видит повода за что-то извиняться и считает, что все это "антироссийская точка зрения". А некоторые российские военные уже в наши времена считают подавление "Пражской весны" вполне правильным делом: в ноябре прошлого года российский военный телеканал "Звезда" заявил на своем вебсайте о том, что чехи должны быть благодарны за то вторжение, поскольку, если бы его не было, то было бы совершено вторжение Запада в ЧССР. Ничего не напоминает? "Если бы Крым не захватили мы – его бы захватили солдаты НАТО". Время идет, а российские "отмазки" не меняются...



Президент Чехии Милош Земан ухаживает за Владимиром Путиным

В сегодняшней Чехии Москва, кроме коммунистов, имеет и других союзников – например, президента страны Милоша Земана или выбранную 11% избирателей в парламент праворадикальную партию SPD, возглавляемую человеком с великолепным, чисто чешским национальным именем Томио Окамура. Впрочем, шеф коммунистов Филипп гнет вполне откровенную промосковскую линию: он требует выхода Чехии из Евросоюза и НАТО, считает украинскую Революцию Достоинства "западным переворотом", а украинское правительство – "фашистским режимом". Вполне в духе Мордора.

Петр Блазекс из пражского Института исследований тоталитарного режима видит в украинских эскападах Филиппа прямую услугу Москве. Скорее всего, подчеркнул он в интервью "Радио Прага", речь идет о том, чтобы отвлечь внимание от российского захвата Крыма и подвергнуть сомнению права Украины. Действительно: лидер чешских коммунистов является частым гостем у марионеточного московского режима "ДНР" и в Крыму, причем его отнюдь не огорчает тот факт, что гостит он там вместе с чешскими неонацистами. Коммунисты и неонацисты вместе организуют в Чехии пророссийские мероприятия и требуют отмены европейских санкций против Кремля.

Молчаливый господин Земан

Но не только коммунисты попали под огонь критики в Чехии по поводу 50-летия советского вторжения. Президент страны Милош Земан, который с удовольствием летает в гости к своему другу Владимиру Путину и которого пражский научно-исследовательский Think Tank "Европейские ценности" назвал "троянским конем Кремля", тоже отметился полным провалом. Поскольку премьер страны Бабиш вместе с другими политиками возложил венки к стенам здания чешского радио (именно оно оказалось в 1968 году в центре тех кровавых событий) и провозгласил соответствующую речь, а вот Земан это сделать просто отказался. Он, по его словам, хотя и считает советское вторжение преступлением, но не видит ни одного основания, чтобы вспоминать о тех давних, неважных событиях аж через 50 лет.



"Пражскую весну" надо вспоминать обязательно

Пражский писатель Михаэль Горачек, в свою очередь, считает воспоминание о тех временах важным: прежде всего за то, что и сегодня российский "царь" думает, что должен "распространять власть и влияние российской империи" – так написал он в своей статье.

Империя была сильной, Чехословакия – слабой, прежде всего – в глобальной "силовой игре", – отметил он. И, если мы желаем чему-то научиться с захвата нашей Родины, мы должны об этом вспоминать – не только в августе, а всегда.

Интересно, что социологические опросы демонстрируют: именно такого мнения придерживается абсолютное большинство чехов. Но, кажется, не чешский президент – он, наверное, считает себя президентом какой-то другой Чехии...

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