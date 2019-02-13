01:57
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      На Тернопольщине обрушилась половина моста: фото руин

      75 Читати новину українською
      На Тернопольщине обрушился мост
      На Тернопольщине обрушился мост / Zz.te.ua

      В селе Лисовцы Тернопольской области 13 февраля обрушился мост через реку Серет. Мост, соединявший Залещицкий и Борщевский районы, находился в аварийном состоянии.

      На момент обвала на проезжей части транспорта не было и никто из людей не пострадал, сообщили в полиции.

      Читайте также: Ужасный обвал крыши со снегом произошел в Харькове, есть пострадавшие: фото и видео

      Правоохранители перекрыли участок дороги и обеспечивают охрану порядка.

      В Укравтодоре заявили, что мост годами использовали при перевозке стройматериалов из карьеров неподалеку. В результате грузовики разбили дорогу и повредили этот мост. В 2018 году он был признан аварийным, но это никого не остановило.

      Мост должны были ремонтировать в 2019 году. Восстанавливать объект начнут, когда будут подходящие для этого погодные условия.

      міст Тернопільщині обвал Лисівці
      Разрушенный мост в селе Лысовцы

      обвал міст Тернопільщина
      Обвал моста на Тернопольщине​
      обвал міст Тернопільська область
      Из-за обвала моста никто не пострадал​
      схема об'їзду зруйнованого на Тернопільщині моста
      Схема объезда разрушенного в Тернопольской области моста

      blog_ava
      Кабмин разрешил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра
      13 февраля
      203
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Тернополь Укравтодор Транспорт Полиция
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 13 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      13 февраля , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 100
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      13 февраля , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 208
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      13 февраля , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      192
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      13 февраля , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 2230
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      13 февраля , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 103
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Колесниченко похвастался, как власть наводит в стране порядок
       23 января 2013 , 14:24 10
      Ужасное ДТП произошло на Буковине: мотоциклисты не разминулись с автомобилем (18+)
       11 июня 2017 , 18:30
      Пес "затюнинговал" Porsche своего хозяина
       28 сентября 2018 , 18:30
      В Украине продают электрический Mercedes GLS за 10,7 тысяч долларов
       12 ноября 2018 , 13:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук