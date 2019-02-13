На Тернопольщине обрушилась половина моста: фото руин

В селе Лисовцы Тернопольской области 13 февраля обрушился мост через реку Серет. Мост, соединявший Залещицкий и Борщевский районы, находился в аварийном состоянии.

На момент обвала на проезжей части транспорта не было и никто из людей не пострадал, сообщили в полиции.

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Правоохранители перекрыли участок дороги и обеспечивают охрану порядка.

В Укравтодоре заявили, что мост годами использовали при перевозке стройматериалов из карьеров неподалеку. В результате грузовики разбили дорогу и повредили этот мост. В 2018 году он был признан аварийным, но это никого не остановило.

Мост должны были ремонтировать в 2019 году. Восстанавливать объект начнут, когда будут подходящие для этого погодные условия.



Разрушенный мост в селе Лысовцы