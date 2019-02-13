На Тернопільщині обвалилась половина моста: фото руїн

У селі Лисівці на Тернопільщині 13 лютого обвалився міст через річку Серет. Міст, що з'єднував Заліщицький та Борщівський райони, перебував в аварійному стані.

На момент обвалу на проїжджій частині транспорту не було і ніхто з людей не постраждав, повідомили в поліції.

Читайте також: Жахливий обвал даху зі снігом стався у Харкові, є постраждалі: фото та відео

Правоохоронці перекрили ділянку дороги та забезпечують охорону порядку.

В Укравтодорі заявили, що міст роками використовували при перевезенні будматеріалів з кар'єрів неподалік. У результаті вантажівки розбили дорогу і пошкодили цей міст. У 2018 році він був визнаний аварійним, але це нікого не зупинило.

Міст повинні були ремонтувати у 2019 році. Відновлювати об'єкт почнуть, коли будуть відповідні для цього погодні умови.



Зруйнований міст у селі Лисівці