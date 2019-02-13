01:53
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, 13 лютого
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      На Тернопільщині обвалилась половина моста: фото руїн

      465 Читать новость на русском
      На Тернопільщині обвалився міст
      На Тернопільщині обвалився міст / Zz.te.ua

      У селі Лисівці на Тернопільщині 13 лютого обвалився міст через річку Серет. Міст, що з'єднував Заліщицький та Борщівський райони, перебував в аварійному стані.

      На момент обвалу на проїжджій частині транспорту не було і ніхто з людей не постраждав, повідомили в поліції.

      Читайте також: Жахливий обвал даху зі снігом стався у Харкові, є постраждалі: фото та відео

      Правоохоронці перекрили ділянку дороги та забезпечують охорону порядку.

      В Укравтодорі заявили, що міст роками використовували при перевезенні будматеріалів з кар'єрів неподалік. У результаті вантажівки розбили дорогу і пошкодили цей міст. У 2018 році він був визнаний аварійним, але це нікого не зупинило.

      Міст повинні були ремонтувати у 2019 році. Відновлювати об'єкт почнуть, коли будуть відповідні для цього погодні умови.

      міст Тернопільщині обвал Лисівці
      Зруйнований міст у селі Лисівці

      обвал міст Тернопільщина
      Обвал моста на Тернопільщині
      обвал міст Тернопільська область
      Через обвал моста ніхто не постраждав
      схема об'їзду зруйнованого на Тернопільщині моста
      Схема об'їзду зруйнованого на Тернопільщині моста

      blog_ava
      В Україну не впустили єпископа УПЦ МП: відома причина
      13 лютого
      1983
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Тернопіль Укравтодор Транспорт Поліція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 13 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      13 лютого , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 309
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      13 лютого , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 208
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      13 лютого , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 2224
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      13 лютого , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      1063
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      13 лютого , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 218
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук