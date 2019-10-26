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      На Тернопольщине подтвердили случай дифтерии у привитого мужчины

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      По месту жительства пациента 21 октября провели дезинфекцию
      По месту жительства пациента 21 октября провели дезинфекцию / intb.te.ua

      В Тернопольской области подтвержден случай дифтерии у 47-летнего мужчины. Больной сделал прививку два года назад.

      Диагноз подтвердили лабораторно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

       Важно: Вспышка дифтерии в Украине: все, что известно о распространении болезни

      В Минздраве информируют, что больной проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей. За помощью обратился к врачу, с которым заключил декларацию. Он контактировал с тремя лицами, среди которых один ребенок.

      Что такое дифтерия?
      Острая инфекционная болезнь, которая поражает надпочечники, а также органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения.

      Известно, что больной в 2017 году привился от дифтерии.

      Введенная в 2017 году вакцина сформировала достаточный уровень антитоксического иммунитета, что не дало развиться тяжелым осложнениям,
      – отметили в Минздраве.

      В Министерстве также напомнили, что прививки от дифтерии рекомендуются не только детям, но и взрослым каждые 10 лет после 16-летнего возраста. Украина обеспечена необходимым количеством вакцин. Вакцинироваться можно у своего семейного врача.

       Актуально: Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение

      Что известно о вспышке дифтерии в Украине?

      11 октября студент медицинского факультета №2 Ужгородского университета обратился в больницу с симптомами дифтерии. Когда диагноз подтвердился – врачи осмотрели всех студентов, а у 44 собрали анализы. Это первая вспышка дифтерии на Закарпатье за ​​последние 10 лет. Оказалось, что молодой человек, который попал в больницу первым – заражен токсигенным штаммом дифтерийной палочки, хотя сначала врачи были уверены в обратном. Этот токсин очень опасен и уступает только токсинам столбняка и ботулизма.

      24 октября в Киеве зарегистрировали первый случай заболевания дифтерией. Заболел 9-летний школьник одного из столичных лицеев. Он не был привитым от дифтерии из-за отказа родителей. Департамент образования и науки КМГА объявил о карантине в классе, где учился ребенок. Его одноклассников осмотрели, а в классе провели дезинфекцию. Также в департаменте пригласили всех учеников на всеобщий осмотр к лор-врачу, который придет в медицинский кабинет лицея.

       Следует знать: Прививка от дифтерии когда делать, виды и побочное действие вакцинации

      Как уберечься от дифтерии?

      Самым эффективным методом профилактики от дифтерии является прививка. Хотя даже вакцина не дает 100% гарантии, что человек не заболеет, но с прививкой дифтерия протекает в значительно более легкой форме. Также симптомы могут не проявляться вообще, а человек в том случае будет только носителем инфекции.

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Дифтерия в Украине Тернополь Новости Здоровье Здоровье Вакцинация Министерство здравоохранения Украины
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