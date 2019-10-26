На Тернопільщині підтвердили випадок дифтерії у щепленого чоловіка

У Тернопільській області підтверджено випадок дифтерії у 47-річного чоловіка. Хворий зробив щеплення два роки тому.

Діагноз підтвердили лабораторно. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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У МОЗ інформують, що хворий проживає на межі Тернопільської та Хмельницької областей. За допомогою звернувся до лікаря, з яким уклав декларацію. Він контактував із трьома особами, серед яких одна дитина.

Що таке дифтерія?Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози, а також органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем. Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.

Відомо, що хворий у 2017 році прищепився від дифтерії.

Введена в 2017 році вакцина сформувала достатній рівень антитоксичну імунітету, що не дало розвинутися важких ускладнень,

– зазначили в МОЗ.

У Міністерстві також нагадали, що щеплення від дифтерії рекомендуються не лише дітям, а й дорослим кожні 10 років після 16-річного віку. Україна забезпечена необхідною кількістю вакцин. Вакцинуватися можна в свого сімейного лікаря.

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Що відомо про спалах дифтерії в Україні?

11 жовтня студент медичного факультету №2 Ужгородського університету звернувся у лікарню з симптомами дифтерії. Коли діагноз підтвердився – лікарі оглянули всіх студентів, а у 44 зібрали аналізи. Це перший спалах дифтерії на Закарпатті за останні 10 років. Виявилось, що хлопець, який потрапив до лікарні найпершим – має токсигенний штам дифтерійної палички, хоч спершу лікарі були впевнені у протилежному. Цей токсин є дуже небезпечним та поступається лише токсинам правцю та ботулізму.

24 жовтня у Києві зареєстрували перший випадок захворювання на дифтерію. Захворів 9-річний школяр одного зі столичних ліцеїв. Він не був щепленим від дифтерії через відмову батьків. Департамент освіти і науки КМДА оголосив про карантин у класі, де навчався хлопець. Його однокласників оглянули, а у класі провели дезінфекцію. Також у департаменті запросили усіх учнів на загальний огляд до лор-лікаря, який прийде у медичний кабінет ліцею.

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Як вберегтися від дифтерії?

Найефективнішим методом профілактики від дифтерії є щеплення. Хоч навіть вакцина не дає 100% гарантії, що людина не захворіє, проте із щепленням дифтерія протікає у значно легшій формі. Також симптоми можуть не проявлятись взагалі, а людина у тому випадку буде лише носієм інфекції.