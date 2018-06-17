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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Тернопольщине воссоздали ожесточенный бой 100-летней давности: впечатляющие фото и видео

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В Черткове на Тернопольщине воссоздали наиболее успешную наступательную операцию Украинской Галицкой армии – Чертковскую офензиву.

Победная Чертковская офензива состоялась в июне 1919 года на завершающем этапе польско – украинской войны.

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Разбитая и деморализованная Галицкая армия, которая, казалось бы, потеряла все, внезапно пошла в наступление. Польские же соперники были настолько застигнуты врасплох, что не устояли перед натиском и были вынуждены отступать. Как следствие, из-под польской оккупации удалось освободить Чортков, Бучач, Теребовля, Тернополь и Бережаны.

Важно, чтобы все в Украине знали, что такое Чертковская офензива. Эта история наступления, победы и на этой истории мы должны воспитывать наших детей. Она должна учить, что мы должны быть едины и быть готовыми к наступлению,
– отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Народный депутат партии "Объединение " Самопомич" Тарас Пастух рассказал, что эта история очень напоминает те события, которые сегодня мы имеем на Востоке. Когда армия деморализована и фактически только местное население, только те люди, которые верят в свою страну, способны победить.

Чортків
На Тернопольщине воссоздали бой 100-летней давности


Победная Чертковская офензива состоялась в июне 1919 года

Наступательную операцию воссоздали в рамках трехдневного военно-патриотического фестиваля "Чертковская офензива".

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Бой воссоздали в рамках фестиваля "Чертковская офензива"

чортків

Фестиваль "Чертковская офензива"

На протяжении трех дней гости фестиваля просматривали кинопрезентации, выставки современного оружия и фотографии из зоны боевых действий, принимали участие в квестах и многих других забавах.

Теги: Новости Украины История Новости культуры Тернополь
Источник: 24 Канал
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