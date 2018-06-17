На Тернопільщині відтворили запеклий бій 100-річної давнини: вражаючі фото та відео

У Чорткові на Тернопільщині відтворили найбільш успішну наступальну операцію Української Галицької армії – Чортківську офензиву.

Переможна Чортківська офензива відбулася у червні 1919 року на завершальному етапі польсько-української війни.

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Розбита та деморалізована Галицька армія, яка здавалося б, втратила усе, раптово пішла у наступ. Польські ж суперники були настільки заскочені, що не встояли перед натиском і були змушені відступати. Як наслідок, з-під польської окупації вдалось звільнити Чортків, Бучач, Теребовлю, Тернопіль та Бережани.

Важливо, щоб всі в Україні знали, що таке Чортківська офензива. Ця історія наступу, перемоги і на цій історії ми повинні виховувати наших дітей. Вона має вчити, що ми маємо бути єдині і бути готовими до наступу,

– наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Народний депутат партії "Об'єднання Самопоміч" Тарас Пастух розповів, що ця історія дуже нагадує ті події, які сьогодні ми маємо на Сході. Коли армія деморалізована і фактично тільки місцеве населення, тільки ті люди, які вірять у свою країну, здатні перемогти.



На Тернопільщині відтворили бій 100-річної давнини



Переможна Чортківська офензива відбулася у червні 1919 року

Наступальну операцію відтворили у рамках триденного військово-патріотичного фестивалю "Чортківська офензива".



Бій відтворили у рамках фестивалю "Чортківська офензива"



Фестиваль "Чортківська офензива"

Упродовж трьох днів гості фестивалю переглядали кінопрезентації, виставки сучасної зброї та фотографії із зони бойових дій, брали участь у квестах та багатьох інших забавах.