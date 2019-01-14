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      На территории Киево-Печерской лавры вспыхнул пожар: фото, видео

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      Пожар в Киево-Печерской лавре
      Пожар в Киево-Печерской лавре / 2 канал

      В одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры возник пожар. Горит ориентировочно 200 квадратных метров помещения. Пожар достаточно серьезный: святыню затянуло густым черным дымом.

      На месте пожара работают 11 единиц спецтехники и 45 человек личного состава, передают в пресс-службе ГСЧС Украины.

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      14 января в 16:17 на пульт связи 101 поступило сообщение, что горит здание на улице Лаврской, 23,
      – говорится в сообщении.

      Спасатели отмечают, что 2-этажное здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.


      Фото с места пожара/ 24 канал

      пожар в лавре
      Фото с места пожара/ 24 канал

      "Предварительно, пожар начался в одной из комнат на 2-м этаже с последующим распространением огня на крышу. По состоянию на 17:00, площадь пожара составляет ориентировочно 200 квадратных метров", – добавляют в ГСЧС.

      Известно, что здание, которое горит, входит в архитектурный комплекс лавры.

      Как сообщила спикер ДСНС Киева Светлана Водолага, здание - недействующая, в ней проходила реконструкция.

      Киевляне размещают в своих соцсетях фото и видео, на которых видно густой дым, который окутал святыню.

      Горить Києво-Печерська Лавра. Зовсім не схоже на дим над Сікстинською капелою.

      Опубліковано Yuriy Lashkay Понеділок, 14 січня 2019 р.

      НАЖИВО. У ЛАВРІ СТАЛАСЬ ПОЖЕЖА

      Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Понеділок, 14 січня 2019 р.

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар ГСЧС
      Источник: 24 Канал
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