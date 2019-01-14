На территории Киево-Печерской лавры вспыхнул пожар: фото, видео
В одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры возник пожар. Горит ориентировочно 200 квадратных метров помещения. Пожар достаточно серьезный: святыню затянуло густым черным дымом.
На месте пожара работают 11 единиц спецтехники и 45 человек личного состава, передают в пресс-службе ГСЧС Украины.
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14 января в 16:17 на пульт связи 101 поступило сообщение, что горит здание на улице Лаврской, 23,
– говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что 2-этажное здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.
Фото с места пожара/ 24 канал
Фото с места пожара/ 24 канал
"Предварительно, пожар начался в одной из комнат на 2-м этаже с последующим распространением огня на крышу. По состоянию на 17:00, площадь пожара составляет ориентировочно 200 квадратных метров", – добавляют в ГСЧС.
Известно, что здание, которое горит, входит в архитектурный комплекс лавры.
Как сообщила спикер ДСНС Киева Светлана Водолага, здание - недействующая, в ней проходила реконструкция.
Киевляне размещают в своих соцсетях фото и видео, на которых видно густой дым, который окутал святыню.