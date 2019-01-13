Пожар на химзаводе в Калуше полностью потушили

В воскресенье, 13 января, пожар, который произошел вблизи города Калуш Ивано-Франковской области на заводе "Карпатнефтехим", удалось потушить.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: Пожар на химзаводе в Калуше: последняя информация

"В 23:48 пожар локализован. 13 января в 10:44 пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечено 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГСЧС в области.

В Нацполиции заявили, что пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия.

По факту инцидента уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности...".

Напомним, 12 января в Калуше Ивано-Франковской области загорелся олефиновый завод "Карпатнефтехим". Инцидент произошел в корпусе № 424 цеха пиролиза, компримирования и разделения пирогаза производства Этилена и полиэтилена предприятия. Сейчас возгорание локализовали, однако продолжается процесс тления.