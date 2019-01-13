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      Пожар на химзаводе в Калуше полностью потушили

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      Пожар на заводе по производству химикатов в Калуше полностью потушили
      Пожар на заводе по производству химикатов в Калуше полностью потушили

      В воскресенье, 13 января, пожар, который произошел вблизи города Калуш Ивано-Франковской области на заводе "Карпатнефтехим", удалось потушить.

      Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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      "В 23:48 пожар локализован. 13 января в 10:44 пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

      К тушению пожара привлечено 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГСЧС в области.

      В Нацполиции заявили, что пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия.

      По факту инцидента уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности...".

      Напомним, 12 января в Калуше Ивано-Франковской области загорелся олефиновый завод "Карпатнефтехим". Инцидент произошел в корпусе № 424 цеха пиролиза, компримирования и разделения пирогаза производства Этилена и полиэтилена предприятия. Сейчас возгорание локализовали, однако продолжается процесс тления.

      Теги: Новости Украины Пожар Новости Ивано-Франковска ГСЧС
      Источник: 24 Канал
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