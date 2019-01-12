В Калуше – масштабный пожар на заводе по производству химикатов: фото, видео (Обновлено)
12 января в 21:08 в городе Калуш Ивано-Франковской области загорелся олефиновый завод "Карпатнефтехим". Над городом видны зарево от огня и много дыма.
О пожаре на заводе информируют местные СМИ.
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По информации спасателей, сейчас происходит факельное горение пирогаза.
Инженерный персонал перекрыл задвижки по подаче газа. Известно, что пока запрещено осуществлять тушение, подразделения с помощью лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий.
Зарево над Калушем
От Управления ГСЧС в области привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава. Пострадавших нет.
Одна из возможных причин возникновения инцидента – треснула труба, точная причина еще выясняется.
Известно, что на предприятии производят этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Ну и другие нефтепродукты.