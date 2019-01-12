В Калуше – масштабный пожар на заводе по производству химикатов: фото, видео (Обновлено)

12 января в 21:08 в городе Калуш Ивано-Франковской области загорелся олефиновый завод "Карпатнефтехим". Над городом видны зарево от огня и много дыма.

О пожаре на заводе информируют местные СМИ.

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По информации спасателей, сейчас происходит факельное горение пирогаза.

Инженерный персонал перекрыл задвижки по подаче газа. Известно, что пока запрещено осуществлять тушение, подразделения с помощью лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий.



Зарево над Калушем

От Управления ГСЧС в области привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава. Пострадавших нет.

Одна из возможных причин возникновения инцидента – треснула труба, точная причина еще выясняется.

Кроме того, пошла утечка дизельного топлива, из трубы продолжает вытекать топливо. Спасатели ждут, чтобы топливо из поврежденной трубы выгорело. Предварительно пострадавших нет.

Известно, что на предприятии производят этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Ну и другие нефтепродукты.