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      В Калуше – масштабный пожар на заводе по производству химикатов: фото, видео (Обновлено)

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      В Калуше горит завод
      В Калуше горит завод / Фото из соцсетей

      12 января в 21:08 в городе Калуш Ивано-Франковской области загорелся олефиновый завод "Карпатнефтехим". Над городом видны зарево от огня и много дыма.

      О пожаре на заводе информируют местные СМИ.

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      По информации спасателей, сейчас происходит факельное горение пирогаза.

      Инженерный персонал перекрыл задвижки по подаче газа. Известно, что пока запрещено осуществлять тушение, подразделения с помощью лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий.


      Зарево над Калушем

      От Управления ГСЧС в области привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава. Пострадавших нет.

      Одна из возможных причин возникновения инцидента – треснула труба, точная причина еще выясняется.

       
      Кроме того, пошла утечка дизельного топлива, из трубы продолжает вытекать топливо. Спасатели ждут, чтобы топливо из поврежденной трубы выгорело. Предварительно пострадавших нет.

      Известно, что на предприятии производят этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Ну и другие нефтепродукты.

       

      В соцсетях местные жители активно комментируют пожар на заводе. В частности их волнуют масштабы возгорания и влияние выбросов от горения на здоровье.

      Также местные жители сообщили журналистам 24 канала, что пока дороги к заводу перекрыты, на место инцидента выехало много "скорых" и спасателей.

      Мэр Калуша Игорь Матвийчук в комментарии местному СМИ подтвердил информацию о пожаре на ООО "Карпатнефтехим".

      По предварительным данным загорелось топливо, а выбросов опасных веществ в атмосферу нет.

      Как пишет Zaxid.net, ООО "Карпатнефтехим" возобновил работу в июне 2017 после пятилетнего простоя.

      Ранее, в феврале 2017 года, НК "Лукойл" заявил о продаже контрольного пакета "Карпатнафтохима". Сейчас 100% ООО принадлежит Karpaty Chemical B.V. (Нидерланды).

       
       
      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Ивано-Франковска
      Источник: 24 Канал
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