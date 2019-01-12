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      У Калуші – масштабна пожежа на заводі із виробництва хімікатів: фото, відео (Оновлено)

      9185 Читать новость на русском
      У Калуші горить завод
      У Калуші горить завод / фото з соцмереж

      12 січня о 21:08 в місті Калуш Івано-Франківської області загорівся олефіновий завод "Карпатнафтохім". Над містом видно зарево від вогню та багато диму.

      Про пожежу на заводі інформують місцеві ЗМІ.

      Читайте також: Масштабна пожежа на хімзаводі в Калуші: з'явились нові деталі

      За інформацією рятувальників, наразі відбувається факельне горіння пірогазу.

      Інженерний персонал перекрив засувки з подачі газу. Відомо, що поки заборонено здійснювати гасіння, підрозділи за допомогою лафетних стволів здійснють охолодження сусідніх будівель.


      Зарево над Калушем

      Від Управління ДСНС в області залучено 18 одиниць техніки та близько 90 чоловік особового складу. Потерпілих немає.

      Одна з можливих причин виникнення  інциденту – тріснула труба, точна причина ще з’ясовується.

      Окрім того, пішов витік дизельного пального, із труби продовжує витікати пальне. Рятувальники чекають, щоб пальне з пошкодженої труби вигоріло. Попередньо потерпілих немає. 

      Відомо, що на підприємстві виробляють етилен, поліетилен, вінілхлорид, каустичну соду, хлор і суспензійний ПВХ та інші нафтопродукти.

      У соцмережах місцеві мешканці активно коментують пожежу на заводі. Зокрема їх хвилюють масштаби займання та вплив викидів від горіння на здоров'я.

      Також місцеві мешканці повідомили журналістам 24 каналу, що наразі дороги до заводу перекриті, на місце інциденту виїхало багато "швидких" та рятувальників.

      Міський голова Калуша Ігор Матвійчук в коментарі місцевому ЗМІ підтвердив інформацію про пожежу на ТзОВ "Карпатнафтохім".

      За попередніми даними загорілося пальне, а викидів небезпечних речовин в атмосферу немає.

      Як пише Zaxid.net, ТОВ "Карпатнафтохім" відновило роботу у червні 2017 року після п'ятирічного простою.

      Раніше, у лютому 2017 року, НК "Лукойл" заявив про продаж контрольного пакету "Карпатнафтохіму". Зараз 100% ТОВ належить Karpaty Chemical B.V. (Нідерланди).
       

      Теги: Пожежа Новини Івано-Франківська Новини України ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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