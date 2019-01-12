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      Масштабна пожежа на хімзаводі в Калуші: чи є загроза для жителів міста

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      Пожежа в Калуші: загорівся олефіновий завод "Карпатнафтохім"
      Пожежа в Калуші: загорівся олефіновий завод "Карпатнафтохім" / Facebook

      У Калуші на олефіновому заводі ТОВ "Карпатнафтохім", що займається переробкою нафтопродуктів, сталась масштабна пожежа. Потерпілих внаслідок інциденту нема.

      За словами інсайдера 24 каналу, який співпрацює із хімзаводом, небезпеки для жителів міста та наближених населених пунктів немає. Всі викиди від горіння не становлять загрози для людей. Це підтвердив і мер Калуша Ігор Матвійчук.

      Читайте також: У Калуші – масштабна пожежа на заводі із виробництва хімікатів: фото, відео

      Пожежа спалахнула в компресорі о 21:08, а потім перекинулась на сусідні ємності. Однак системи пожежної безпеки спрацювали автоматично, що не дозволило полум'ю поширитись на інші установки. 

      "Пожежа могла бути загрозливою, якби не спрацювали системи безпеки. Але все під контролем. Там фактично незалежні пожежні системи: по подачі води, наприклад, є три різні підводи, з різних сторін. Таке ж з електрикою: є незалежні джерела живлення. Тому вся система побудована так, щоб швидко локалізувати полум'я", – розповів інсайдер.

      Окрім цього, експерт запевнив, що вогонь не може перекинутись на інші установки, які мають вогненебезпечні речовини.

      Всі установки між собою розділені, вони при надзвичайних ситуаціях відсікаються арматурами. Це робиться автоматично: спрацювання клапанів здійснюється за 3 – 4 секунди. Тому полум'я не поширюється далі,
      – додав інсайдер. 

      Ймовірною причиною масштабної пожежі називають пошкодження труби. Експерт зазначив, що обладнання на хімзаводі застаріле, тому найменша розгерметизація могла спричинити загоряння. Раніше ж виробництво закривали на капітальний ремонт, однак суттєвих змін не відбулось. При цьому олефіновий завод має надприбутки: вся продукція виготовляється із непотрібних залишків нафтовідходів, які поступають на підприємство для утилізації. Тому керівники виробництва мають засоби для повної заміни всіх апаратів, переконує інсайдер. 

      Пожежа на олефіновому заводі в Калуші
      Пожежа на олефіновому заводі в Калуші / Facebook 

      Як повідомляли раніше журналісти 24 каналу, 12 січня на олефіновому заводі в місті Калуш спалахнула пожежа. Працівники ДСНС перекрили дороги до промислового району та розпочали роботи з ліквідації пожежі.

      До місця надзвичайної події прибули 18 одиниць техніки. Зокрема, для ліквідації наслідків пожежі приїхали рятувальники з сусідніх міст – Галича, Івано-Франківська, Долини. Місцеві жителі досі бачать зарево від вогню та чують гул від горіння.

      Експерт стверджує, що поки пожежники не можуть гасити вогонь, оскільки мають догоріти всі речовини, які містились у бочках. Тому підрозділи за допомогою лафетних стволів здійснюють охолодження сусідніх будівель. 

      Наразі у мережі опублікували моторошні кадри з пожежі на хімзаводі Калуша, деякі з них – безпосередньо з місця події. 

       

       

      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Пожежа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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