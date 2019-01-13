Пожар на химзаводе в Калуше: последняя информация

По состоянию на 23:48 12 января пожар, возникший на заводе ООО "Карпатнефтехим" в городе Калуш Ивано-Франковской области, удалось локализовать. По данным источников 24 канала, утром 13 января небольшой очаг огня еще оставался.

24 канал сообщал, что в 21: 08 в Калуше на Франковщине на местном заводе ООО "Карпатнефтехим", который по документам принадлежит нидерландской компании Karpaty Chemical B.V, возник пожар.

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Как сообщили в ГСЧС области, инцидент произошел в корпусе № 424 цеха пиролиза, компримирования и разделения пирогаза, производства этилена и полиэтилена предприятия.

По словам спасателей, размер площадки на которой размещена открытая производственная установка, составляет ориентировочно 15х50 метров.

Первое подразделение пожарных по охране объектов ООО "Карпатнефтехим" прибыло к месту в 22:11. После прибытия они установили, что происходит факельное горение из системы трубопровода на площади около 4 квадратных метра и высотой в 15 метров. Инженерно-технический персонал в 21:15 совершил перекрытие задвижек подачи сырья на вводе в установку. На месте происшествия был создан штаб пожаротушения, в состав которого вошли представители инженерно-технического состава завода,

– отметили в ведомстве.

Пожар в Калуше произошел на заводе ООО " Карпатнефтехим"

В 23:48 пожар был локализован. Как рассказал источник 24 канала в ГСЧС Ивано-Франковской области, по состоянию на 8:00 13 января оставалось небольшое пламя, которое не распространяется на другие аппараты.

"Пламя локализовано и не представляет угрозы. Пока там продолжается догорание веществ, которые содержались в двух вспыхнувших бочках", – рассказал наш собеседник.

К тушению пожара было привлечено 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГСЧС области. Кроме спасателей из самого Калуша, ликвидировать пожар также помогали подразделения из соседних Рожнятова, Долины, Галича, Войнилова, Бурштына. По словам источников 24 канала, на месте работали и представители ГСЧС из областного центра Ивано-Франковска.

Пожар возник в цехе, где производят этилен и полиэтилен

Причина возникновения пожара устанавливается.

По информации полиции области, на место прибыли и 50 правоохранителей под руководством начальника управления Владимира Голубоша. В то же время были привлечены руководители районного отдела, следователи и группы реагирования патрульной полиции. Все они обеспечивают охрану общественного порядка и не допускают приближения людей и транспорта к месту происшествия.

Добавим, что жители Калуша в сети подняли настоящую панику – в частности, люди это событие сравнивают с Чернобыльской катастрофой и заявляют, что стоит покидать город из-за выбросов неизвестных веществ в воздух.

Правда, как эксперты, так и городской голова Игорь Матвийчук уверяют, что угрозы для жителей Калуша и других населенных пунктов нет. Также мэр сообщил, что в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, вечером 10 января в Павлограде на Днепропетровщине на шахте имени Героев космоса, принадлежащей "ДТЭК Павлоградуголь", произошла вспышка метана. В результате пять горняков получили ожоги II-III степени: трое из них находятся в реанимации, медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое и еще два человека – в хирургии, их состояние средней степени тяжести. Всего на момент взрыва на участке находились 15 человек.

Добавим, что полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью". Обстоятельства происшествия устанавливаются.