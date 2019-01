Пожежа на хімзаводі у Калуші: остання інформація

️Пожежу локалізовано. За дві години горіння припиниться️ ⠀ Офіційна Інформація від ДСНС по пожежі у Калуші станом на 23.30 ⠀ 12 січня о 21:08 на пункт зв'язку Державної пожежно-рятувальної частини #24 з охорони об’єктів ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” надійшло повідомлення про пожежу в корпусі № 424 цеху піролізу, компримування та поділу пірогазу виробництва “Етилену та поліетилену” ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ”, поблизу міста Калуш Івано-Франківської області. ⠀ Відбувається факельне горіння з системи трубопроводу на площі близько 4 м.кв. та висотою 15 метрів. О 23:48 пожежу локалізовано. До гасіння залучено 19 одиниць техніки та 105 чоловік. Потерпілих немає. ⠀ #вікна_калуш #vikna_kalushnews #пожежа_карпатнафтохім

