Пожежа на хімзаводі у Калуші: остання інформація

Станом на 23:48 12 січня пожежу, що виникла на заводі ТОВ "Карпатнафтохім" у місті Калуш Івано-Франківської області, вдалося локалізувати. За даними джерел 24 каналу, уранці 13 січня невеличкий осередок вогню ще залишався.

24 канал повідомляв, що о 21:08 у Калуші на Франківщині на місцевому заводі ТОВ "Карпатнафтохім", що належить за документами нідерландській компанії Karpaty Chemical B.V, виникла пожежа.

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Як повідомили у ДСНС області, інцидент стався у корпусі № 424 цеху піролізу, компримування та поділу пірогазу виробництва "Етилену та поліетилену" підприємства.

За словами рятувальників, розмір майданчика на якому розміщено відкриту виробничу установку, становить орієнтовно 15х50 метрів.

Перший підрозділ пожежників з охорони об'єктів ТОВ "Карпатнафтохім" прибув до місця о 22:11. Після прибуття вони встановиои, що відбувається факельне горіння з системи трубопроводу на площі у близько 4 квадратні метри та висотою у 15 метрів. Інженерно-технічний персонал о 21:15 здійснив перекриття засувок подачі сировини на вводі в установку. На місці події було створено штаб пожежогасіння, до складу якого увійшли представники інженерно-технічного складу заводу,

– зазначили у відомстві.



Пожежа у Калуші сталася на заводі ТОВ "Карпатнафтохім"

О 23:48 пожежу було локалізовано. Як розповіло джерело 24 каналу у ДСНС Івано-Франківської області, станом на 8:00 13 січня залишалося невелике вогнище, яке не поширюється на інші апарати.

"Полум’я локалізовано та не становить загрози. Поки там триває догоряння речовин, що містились у двох бочках, які спалахнули", – розповів наш співрозмовник.

До гасіння пожежі було залучено 20 одиниць техніки та 110 представників особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС області. Окрім рятувальників із самого Калуша, ліквідувати пожежу також допомагали підрозділи з сусідніх Рожнятова, Долини, Галича, Войнилова та Бурштина. За словами джерел 24 каналу, на місці працювали і представники ДСНС з обласного центру Івано-Франківська.



Пожежа виникла у цеху, де виробляють етилен і поліетилен

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

За інформацією поліції області, на місце прибули і 50 правоохоронців під керівництвом начальника управління Володимира Голубоша. Водночас було залучено керівників районного відділу, слідчих і груп реагування патрульної поліції. Усі вони забезпечують охорону громадського порядку та не допускають наближення людей і транспорту до місця події.

Додамо, що жителі Калуші у мережі здійняли справжню паніку – зокрема, люди цю подію порівнюють з Чорнобильською катастрофою та заявляють, що варто покидати місто через викиди невідомих речовин у повітря.

Щоправда, як експерти, так і міський голова Ігор Матвійчук запевняють, що загрози для жителів Калуша та інших населених пунктів немає. Також мер сповістив, що унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, увечері 10 січня у Павлограді на Дніпропетровщині на шахті імені Героїв космосу, що належить "ДТЕК Павлоградвугілля", стався спалах метану. У результаті п'ять гірників отримали опіки II-III ступеня: троє з них перебувають у реанімації, медики оцінюють їх стан як стабільно важкий і ще дві людини – у хірургії, їх стан середнього ступеня важкості. Загалом на момент вибуху на ділянці перебували 15 осіб.



Додамо, що поліція відкрила кримінальна провадження за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою". Обставини події втановлюються.