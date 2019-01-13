11:27
13 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Пожежа на хімзаводі у Калуші: остання інформація

      1667 Читать новость на русском
      Пожежа на хімзаводі у Калуші Івано-Франківської області
      Пожежа на хімзаводі у Калуші Івано-Франківської області / Прес-служба Нацполіції у Івано-Франківській області

      Станом на 23:48 12 січня пожежу, що виникла на заводі ТОВ "Карпатнафтохім" у місті Калуш Івано-Франківської області, вдалося локалізувати. За даними джерел 24 каналу, уранці 13 січня невеличкий осередок вогню ще залишався.

      24 канал повідомляв, що о 21:08 у Калуші на Франківщині на місцевому заводі ТОВ "Карпатнафтохім", що належить за документами нідерландській компанії Karpaty Chemical B.V, виникла пожежа. 

      Читайте також: Масштабна пожежа на хімзаводі в Калуші: чи є загроза для жителів міста

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️Пожежу локалізовано. За дві години горіння припиниться️ ⠀ Офіційна Інформація від ДСНС по пожежі у Калуші станом на 23.30 ⠀ 12 січня о 21:08 на пункт зв'язку Державної пожежно-рятувальної частини #24 з охорони об’єктів ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” надійшло повідомлення про пожежу в корпусі № 424 цеху піролізу, компримування та поділу пірогазу виробництва “Етилену та поліетилену” ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ”, поблизу міста Калуш Івано-Франківської області. ⠀ Відбувається факельне горіння з системи трубопроводу на площі близько 4 м.кв. та висотою 15 метрів. О 23:48 пожежу локалізовано. До гасіння залучено 19 одиниць техніки та 105 чоловік. Потерпілих немає. ⠀ #вікна_калуш #vikna_kalushnews #пожежа_карпатнафтохім

      A post shared by Vikna.Kalush_news (@vikna.kalush.news) on

      Як повідомили у ДСНС області, інцидент стався у корпусі № 424 цеху піролізу, компримування та поділу пірогазу виробництва "Етилену та поліетилену" підприємства.

      За словами рятувальників, розмір майданчика на якому розміщено відкриту виробничу установку, становить орієнтовно 15х50 метрів.

      Перший підрозділ пожежників з охорони об'єктів ТОВ "Карпатнафтохім" прибув до місця о 22:11. Після прибуття вони встановиои, що відбувається факельне горіння з системи трубопроводу на площі у близько 4 квадратні метри та висотою у 15 метрів. Інженерно-технічний персонал о 21:15 здійснив перекриття засувок подачі сировини на вводі в установку. На місці події було створено штаб пожежогасіння, до складу якого увійшли представники інженерно-технічного складу заводу,
      – зазначили у відомстві.

      Пожежа, Калуш, хім завод, Карпатнафтохім, Івано-Франківськ
      Пожежа у Калуші сталася на заводі ТОВ "Карпатнафтохім"

      О 23:48 пожежу було локалізовано. Як розповіло джерело 24 каналу у ДСНС Івано-Франківської області, станом на 8:00 13 січня залишалося невелике вогнище, яке не поширюється на інші апарати.

      "Полум’я локалізовано та не становить загрози. Поки там триває догоряння речовин, що містились у двох бочках, які спалахнули", – розповів наш співрозмовник.

      До гасіння пожежі було залучено 20 одиниць техніки та 110 представників особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС області. Окрім рятувальників із самого Калуша, ліквідувати пожежу також допомагали підрозділи з сусідніх Рожнятова, Долини, Галича, Войнилова та Бурштина. За словами джерел 24 каналу, на місці працювали і представники ДСНС з обласного центру Івано-Франківська.

      Пожежа, Калуш, хім завод, Карпатнафтохім, Івано-Франківськ
      Пожежа виникла у цеху, де виробляють етилен і поліетилен 

      Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

      За інформацією поліції області, на місце прибули і 50 правоохоронців під керівництвом начальника управління Володимира Голубоша. Водночас було залучено керівників районного відділу, слідчих і груп реагування патрульної поліції. Усі вони забезпечують охорону громадського порядку та не допускають наближення людей і транспорту до місця події.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️За словами міського голови Ігоря Матвійчука, який перебуває на місці пожежі, причиною стало загоряння пального️ ⠀ Викидів хімічних речовин у повітря немає. Також міський голова офіційно заявив, що жодної загрози життю калушанам немає. ⠀ На місці також працюють журналісти "Вікон", які подаватимуть вам інформацію. Стежте за нашими новинами. ⠀ #viknaifua #вікна_калуш #пожежа_карпатнафтохім

      A post shared by Vikna.Kalush_news (@vikna.kalush.news) on

      Додамо, що жителі Калуші у мережі здійняли справжню паніку – зокрема, люди цю подію порівнюють з Чорнобильською катастрофою та заявляють, що варто покидати місто через викиди невідомих речовин у повітря.

      Щоправда, як експерти, так і міський голова Ігор Матвійчук запевняють, що загрози для жителів Калуша та інших населених пунктів немає. Також мер сповістив, що унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

      Нагадаємо, увечері 10 січня у Павлограді на Дніпропетровщині на шахті імені Героїв космосу, що належить "ДТЕК Павлоградвугілля", стався спалах метану. У результаті п'ять гірників отримали опіки II-III ступеня: троє з них перебувають у реанімації, медики оцінюють їх стан як стабільно важкий і ще дві людини – у хірургії, їх стан середнього ступеня важкості. Загалом на момент вибуху на ділянці перебували 15 осіб.

      Додамо, що поліція відкрила кримінальна провадження за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою". Обставини події втановлюються. 

      Теги: Новини України Пожежа Надзвичайні ситуації Новини Івано-Франківська Хімічна промисловість ДСНС Поліція
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 10:57 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      21348
      Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной
      сьогодні , 09:01 Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной
      Ольга Черненко 672
      У Раді розглянуть законопроект про оголошення війни Росії: крок вперед чи самогубство?
      12 січня , 22:01 У Раді розглянуть законопроект про оголошення війни Росії: крок вперед чи самогубство?
      Ольга Бродська 16575
      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      12 січня , 19:24 Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      24820
      Напередодні Brexit: як британці ганяються за паспортами ЄС
      12 січня , 19:00 Напередодні Brexit: як британці ганяються за паспортами ЄС
      Борис Немировський 1058
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Аксьонов пообіцяв Криму швидкий перехід на рублі
       11 березня 2014 , 08:10
      Кримський парламент збирається на екстрену позачергову сесію
      21 лютого 2014 , 01:27 11
      Інвестори хочуть відсудити у Volkswagen більше 10 мільярдів доларів
       10 вересня 2018 , 18:00
      Укравтодор досі блокує рух авто в Ічнянському районі: карта об’їзду
       23 жовтня 2018 , 14:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук