Пожежу на хімзаводі у Калуші повністю загасили

У неділю, 13 січня, пожежу, що сталася поблизу міста Калуш Івано-Франківської області на заводі "Карпатнафтохім", вдалося загасити.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

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"О 23:48 пожежу локалізовано. 13 січня о 10:44 пожежу ліквідовано. Потерпілих немає", – йдеться у повідомлені.

До гасіння пожежі залучено 20 одиниць техніки та 110 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС в області.

У Нацполіції заявили, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Внаслідок пожежі виникла загроза настання тяжких наслідків у стані виробничих об'єктів цього підприємства.

За фактом інциденту вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки...".

Нагадаємо, 12 січня у Калуші Івано-Франківської області загорівся олефіновий завод "Карпатнафтохім". Інцидент стався у корпусі № 424 цеху піролізу, компримування та поділу пірогазу виробництва "Етилену та поліетилену" підприємства. Наразі займання локалізували, проте триває процес тління.