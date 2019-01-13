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      Пожежу на хімзаводі у Калуші повністю загасили

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      Пожежу на заводі із виробництва хімікатів у Калуші повністю загасили
      Пожежу на заводі із виробництва хімікатів у Калуші повністю загасили / Фото з відкритих джерел

      У неділю, 13 січня, пожежу, що сталася поблизу міста Калуш Івано-Франківської області на заводі "Карпатнафтохім", вдалося загасити.

      Про це повідомила прес-служба ДСНС. 

      Читайте також: Пожежа на хімзаводі у Калуші: остання інформація

      "О 23:48 пожежу локалізовано. 13 січня о 10:44 пожежу ліквідовано. Потерпілих немає", – йдеться у повідомлені.

      До гасіння пожежі залучено 20 одиниць техніки та 110 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС в області.

      У Нацполіції заявили, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Внаслідок пожежі виникла загроза настання тяжких наслідків у стані виробничих об'єктів цього підприємства.

      За фактом інциденту вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки...".

      Нагадаємо, 12 січня у Калуші Івано-Франківської області загорівся олефіновий завод "Карпатнафтохім". Інцидент стався у корпусі № 424 цеху піролізу, компримування та поділу пірогазу виробництва "Етилену та поліетилену" підприємства. Наразі займання локалізували, проте триває процес тління.

      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Пожежа ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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