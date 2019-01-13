Пожежа на заводі із виробництва хімікатів у Калуші: поліція назвала причину займання

Пожежа на олефіновому заводі ТОВ "Карпатнафтохім" у Калуші Івано-Франківської області виникла через порушення правил безпеки.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Прикарпаття.

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Правоохоронці інформують, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Внаслідок пожежі виникла загроза настання тяжких наслідків у стані виробничих об'єктів цього підприємства,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що повідомлення про пожежу на олефіновому заводі ТОВ "Карпатнафтохім"надійшло о 21:08 12 січня. Факельне горіння пірогазу відбувалося орієнтовно до 01:00 13 січня.

"Пожежу заборонили гасити, тому здійснювалося охолодження сусідніх будівель. Інженерно-технічним персоналом було перекрито засувки. Відтак, пірогаз виходив з тієї труби, яка зазнала пошкодження. Попри те, що пожежу вночі 13 січня локалізовано, досі триває процес тління", – додали у поліції.

Так, за фактом інциденту вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки..." Це правопорушення карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін до двох років, або обмеженням волі на термін до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Нагадаємо, 12 січня у Калуші Івано-Франківської області загорівся олефіновий завод "Карпатнафтохім". Інцидент стався у корпусі № 424 цеху піролізу, компримування та поділу пірогазу виробництва "Етилену та поліетилену" підприємства. Наразі займання локалізували, проте триває процес тління.