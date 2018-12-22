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      На территории санатория в Закарпатье нашли базу ворованной нефти

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      На территории санатория нашли базу ворованной нефти
      На территории санатория нашли базу ворованной нефти / 5.ua

      22 декабря на территории санатория "Жемчужина Карпат" на Закарпатье полиция вместе со службой безопасности "Укртранснафты" обнаружили подпольную базу для хранения нефти, похищенной из магистрального нефтепровода "Дружба".

      Как рассказали в пресс-службе "Укртранснафты", злоумышленники сделали врезку во вторую очередь Обводного нефтепровода "Броды-Госграница" неподалеку Мукачево, и оттуда перекачивали нефть. Эту врезку компания обнаружила по результатам внутритрубной диагностики и ликвидировала 21 декабря.

      Исследуя маршрут пролегания нелегального трубоотвода, длина которого составляет около двух километров, правоохранители и служба безопасности компании обнаружили его окончание на территории санатория "Жемчужина Карпат", – отметили в компании.

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      Как отмечают в "Укртранснафте", охрана санатория сначала отказывалась предоставлять доступ на ее территорию,однако через несколько часов все-таки впустили правоохранителей.

      "Во время осмотра пансионата полиция и служба безопасности обнаружили в одном из помещений четыре резиновые резервуары и насосы для перекачки нефти. Крупнейший из резервуаров (25 кубометров) полностью заполнен ворованной нефтью, остальные (по 10 кубометров) – заполнены наполовину", – добавили в компании.

      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Криминальные новости Полиция Укрнафта нефть
      Источник: 24 Канал
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