На территории санатория в Закарпатье нашли базу ворованной нефти

22 декабря на территории санатория "Жемчужина Карпат" на Закарпатье полиция вместе со службой безопасности "Укртранснафты" обнаружили подпольную базу для хранения нефти, похищенной из магистрального нефтепровода "Дружба".

Как рассказали в пресс-службе "Укртранснафты", злоумышленники сделали врезку во вторую очередь Обводного нефтепровода "Броды-Госграница" неподалеку Мукачево, и оттуда перекачивали нефть. Эту врезку компания обнаружила по результатам внутритрубной диагностики и ликвидировала 21 декабря.

Исследуя маршрут пролегания нелегального трубоотвода, длина которого составляет около двух километров, правоохранители и служба безопасности компании обнаружили его окончание на территории санатория "Жемчужина Карпат", – отметили в компании.

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Как отмечают в "Укртранснафте", охрана санатория сначала отказывалась предоставлять доступ на ее территорию,однако через несколько часов все-таки впустили правоохранителей.

"Во время осмотра пансионата полиция и служба безопасности обнаружили в одном из помещений четыре резиновые резервуары и насосы для перекачки нефти. Крупнейший из резервуаров (25 кубометров) полностью заполнен ворованной нефтью, остальные (по 10 кубометров) – заполнены наполовину", – добавили в компании.