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      На території санаторію в Закарпатті знайшли базу краденої нафти

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      На території санаторію знайшли базу краденої нафти
      На території санаторію знайшли базу краденої нафти / 5.ua

      22 грудня на території санаторію "Перлина Карпат" на Закарпатті поліція разом зі службою безпеки "Укртранснафти" виявили підпільну базу для зберігання нафти, викраденої з магістрального нафтопроводу "Дружба".

      Як розповіли в прес-службі "Укртранснафти", зловмисники зробили врізку до другої черги обвідного нафтопроводу "Броди-Держкордон" неподалік Мукачево, і звідти перекачували нафту. Цю врізку компаня виявила за результатами внутрішньотрубної діагностики та ліквідувала 21 грудня.

      Досліджуючи маршрут пролягання нелегального трубовідводу, довжина якого становить близько двох кілометрів, правоохоронці та служба безпеки компанії виявили його закінчення на території санаторію "Перлина Карпат", – зазначили в компанії.

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      Як зазначають в "Укртранснафті", охорона санаторію спочатку відмовлялась надавати доступ на її територію,однак через кілька годин таки впустили правоохоронців.

      "Під час огляду пансіонату поліція та служба безпеки виявили в одному з приміщень чотири гумові резервуари та насоси для перекачки нафти. Найбільший із резервуарів (25 кубометрів) повністю заповнений викраденою нафтою, інші (по 10 кубометрів) – заповнені наполовину", – додали в компанії.

      Теги: Новини України Нафта Укрнафта Поліція Кримінальні новини Новини Закарпаття
      Джерело: 24 Канал
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