На трассе в Китае столкнулись около 20 автомобилей

Около двух десятков автомобилей столкнулись в понедельник утром на трассе в центральной провинции Хэнань. По меньшей мере 15 человек заблокированы в поврежденных автомобилях и ждут помощи.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Читайте также: В Украине могут упасть цены на бензин

Отмечается, что ДТП произошло на трассе Дацин – Гуанчжоу в районе города Чжумадянь. Сейчас на место прибыли четыре бригады пожарных и восемь единиц техники. Полиция оцепила место происшествия и перекрыла участок автотрассы, на которой успел образоваться транспортный затор.

Вероятной причиной аварии стал сильный туман. Данные о жертвах и пострадавших не приводятся.