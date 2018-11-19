На трассе в Китае столкнулись около 20 автомобилей
Около двух десятков автомобилей столкнулись в понедельник утром на трассе в центральной провинции Хэнань. По меньшей мере 15 человек заблокированы в поврежденных автомобилях и ждут помощи.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
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Отмечается, что ДТП произошло на трассе Дацин – Гуанчжоу в районе города Чжумадянь. Сейчас на место прибыли четыре бригады пожарных и восемь единиц техники. Полиция оцепила место происшествия и перекрыла участок автотрассы, на которой успел образоваться транспортный затор.
Вероятной причиной аварии стал сильный туман. Данные о жертвах и пострадавших не приводятся.
Источник: 24 Канал
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