На трасі у Китаї зіткнулися близько 20 автомобілів

Близько двох десятків автомобілів зіткнулися в понеділок вранці на трасі в центральній провінції Хенань. Щонайменше 15 людей заблоковані у пошкоджених автомобілях і чекають на допомогу.

Про це повідомило Центральне телебачення Китаю.

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Зазначається, що ДТП сталося на трасі Дацин – Гуанчжоу в районі міста Чжумадянь. Наразі на місце прибули чотири бригади пожежників і вісім одиниць техніки. Поліція оточила місце події і перекрила ділянку автотраси, на якій встиг утворитися транспортний затор.

Ймовірною причиною аварії став сильний туман. Дані про жертви і постраждалих не наводяться.