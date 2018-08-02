На украинских трассах вскоре могут появиться SOS-станции: подробности

На украинских трассах вскоре могут появиться SOS станции. Они представляют собой средства экстренной связи при чрезвычайной ситуации на дороге.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Читайте также: Совсем скоро с тротуаров исчезнут люки

Мы меняем жизнь людей к лучшему, потому обновляем ДБН, в частности, изучаем возможность проектирования на украинском трассах SOS-станций – средств экстренной связи при чрезвычайной ситуации на дороге,

– написал он.

По словам Парцхаладзе, обустройство дорог специальными средствами экстренной связи – это безопасность и удобство вызова необходимой помощи. Кроме того, на станции может находиться и аптечка экстренного назначения.

"Мы анализируем зарубежный опыт, в частности европейский. Идеальный вариант – так называемые "emergency боксы", которые оборудованы кнопками вызова помощи (диспетчерской службы), специальными камерами, а также отдельным боксом с первой врачебной помощи", – подчеркнул замминистра.

Он добавил, что в Европе такие станции располагаются вдоль трасс, расстояние между ними от 500 метров до 2 километров. Наши ожидания, чтобы ориентировочное время ожидания приезда экстренной помощи (медицинской или полиции) составляло до 30 минут, а технической помощи – до 1 часа.

Также Парцхаладзе проинформировал, что Минрегион совместно с Министерством здравоохранения Украины и ГСЧС Украины работает над реализацией проекта создания Центров безопасности в общинах для оказания своевременной помощи при пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Они будут объединять пожарную и экстренную медицинскую помощь, полицейский пункт и единую диспетчерскую для координации действий.

Такие SOS-боксы могут появиться на трассах Украины