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На українських трасах невдовзі можуть з'явитися SOS-станції: подробиці

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У Мінрегіоні анонсували появу SOS-боксів на українських дорогах
У Мінрегіоні анонсували появу SOS-боксів на українських дорогах / Фото з відкритих джерел

На українських трасах невдовзі можуть з'явитися SOS-станції. Вони являють собою засоби екстреного зв’язку при надзвичайній ситуації на дорозі.

Про це на своїй сторінці на Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

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Ми змінюємо життя людей на краще, тому оновлюємо ДБН, зокрема, вивчаємо можливість проектування на українських трасах SOS-станцій – засобів екстреного зв’язку при надзвичайній ситуації на дорозі,
– написав він.

За словами Парцхаладзе, облаштування доріг спеціальними засобами екстреного зв’язку – це безпека та зручність виклику необхідної допомоги. Крім того, на станції може знаходитись й аптечка екстреного призначення.

"Ми аналізуємо зарубіжний досвід, зокрема європейський. Ідеальний варіант – так звані "emergency бокси", які обладнані кнопками виклику допомоги (диспетчерської служби), спеціальними камерами, а також окремим боксом з першою лікарською допомогою", – підкреслив заступник міністра.

Він додав, що у Європі такі станції розташовуються уздовж трас, відстань між ними від 500 метрів до 2 кілометрів. Наші очікування, щоб орієнтовний час очікування приїзду екстреної допомоги (медичної чи поліції) складав до 30 хвилин, а технічної допомоги – до 1 години.

Також Парцхаладзе проінформував, що Мінрегіон разом з Міністерством охорони здоров'я України та ДСНС України працює над реалізацією проекту створення Центрів безпеки в громадах для надання своєчасної допомоги при пожежі чи інших надзвичайних ситуаціях. Вони будуть об’єднувати пожежну та екстрену медичну допомогу, поліцейський пункт і єдину диспетчерську для координації дій.

мінрегіон
Такі SOS-бокси можуть з'явитись на трасах України

Теги: Новини України Новини політики Дороги Мінрегіон
Джерело: 24 канал
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