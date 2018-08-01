Зовсім скоро з тротуарів зникнуть люки

Згідно з новими державними будівельними нормами (ДБН) з 1 вересня 2018 року в Україні зміняться правила обладнання люків та дощоприймачів на тротуарах.

Про це повідомив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

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Ми змінюємо життя людей на краще, тому підвищуємо безпеку руху пішоходів і велосипедистів. З 1 вересня вводяться 2 важливі ініціативи з цього приводу: 1) прибираються люки та дощоприймачі на пішохідних тротуарах при їх проектуванні; 2) на всіх вулицях з велосипедними смугами повинні проектуватися спеціальні дощоприймачі, вмонтовані в бордюри,

– написав він.

Нагадаємо, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України повідомило, що має намір створити у великих містах транспортно-пересадочні вузли для зручності пасажирів, яким доводиться здійснювати пересадки між різними видами транспорту.