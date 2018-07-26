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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мінрегіон хоче створити у великих містах транспортні хаби для пересадки пасажирів

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В Україні планують будівництво транспортно-пересадочних вузлів
В Україні планують будівництво транспортно-пересадочних вузлів / Фото з відкритих джерел

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України має намір створити у великих містах транспортно-пересадочні вузли для зручності пасажирів, яким доводиться здійснювати пересадки між різними видами транспорту.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

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Ми хочемо, щоб в українських великих містах всі маршрутні мережі також були якісно поєднані між собою транспортно-пересадочними вузлами. Містам це допоможе сформувати правильну логістику та взаємозв’язки між всіма основними видами транспорту та регулювати пасажиропотоки. Для людей це комфорт та швидкість пересування,
– зазначив Парцхаладзе.

Зазначається що згідно з новими державними будівельними нормами такі транспортно-пересадочні вузли (ТПВ) слід розміщувати переважно в периферійній зоні міст, або на підходах до центру міста для обмеження в’їзду в центральну зону індивідуального транспорту.


Нові державно будівельні норми 

Теги: Мінрегіон Транспорт Подорожі Новини України
Джерело: 24 Канал
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