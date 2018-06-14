Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора

Обеспечение граждан собственным жильем, это одно из важнейших факторов их благосостояния.

Но, к сожалению, состояние реализации государственных жилищных программ, которые есть в Украине сегодня, нельзя назвать эффективным. Простыми словами – жилье не стало доступнее для тех, кому действительно нужна помощь государства в решении жилищного вопроса.

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Программа по обеспечению украинцев доступным жильем сейчас не отвечает требованиям времени и не удовлетворяет потребности тех, кому это нужно. Поэтому Минрегион инициировал модернизацию жилищных программ, разработав соответствующий проект постановления Кабинета Министров по программе "Доступное жилье".

Кратко постараюсь рассказать о важных нововведениях в процедурах, которые могут обеспечить эффективную активизацию программы.

Начну, пожалуй, с главного – выбор жилья

Сегодня отбор объектов, участвующих в этих программах, проводит межведомственная комиссия при Минрегионе. По сути, фактически навязывается строительная компания и объект – такая процедура лишает самих заявителей самостоятельного выбора своего будущего жилья.

Без сомнения, квартиру должен выбирать себе сам человек, а не какой-то чиновник. Мы предлагаем, чтобы граждане самостоятельно определяли объект строительства. Это будет способствовать созданию более комфортных условий для приобретения жилья украинцами. Необходимо только, чтобы квартира соответствовала требованиям программы, ну и конечно, предоставить разрешительные документы на строительство от застройщика.

Требования к объекту – размер, стоимость и другое

Доступное жилье – это недорогое и небольшое жилье. Никак иначе. То есть государство должно давать украинцам возможность приобретать малогабаритные квартиры по приемлемой стоимости. Поэтому нормативы жилой площади должны соответствовать потребностям людей.

Ранее стоимость квадратного метра жилья и его площадь никак не ограничивались. То есть компенсацию от государства заявитель мог получить и на дорогое жилье, к примеру, большую квартиру в 150 квадратных метров по цене 30 тысяч гривен за метр. Хотя это точно не коррелируется с понятием "доступное жилье", под которым мы понимаем недорогое жилье для тех людей, которые не могут себе позволить купить даже самую дешевую квартиру по рыночным ценам.

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Мы же предлагаем, чтобы государственная поддержка предоставлялась исходя из норматива 21 квадратный метр общей площади жилья на одного человека + дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

В программе участвуют объекты первичного рынка недвижимости, как это было и ранее.

По стоимости квартиры по программе "Доступное жилье" – она должна быть в рамках граничной цены за квадратный метр, которая не должна превышать опосредованную стоимость (определяется Минрегионом в соответствии с Порядком определнения и применения показателей опосредованной стоимости возведения жилья по регионам Украины) с учетом определенных коэффициентов: для больших городов, таких как Киев, Днепр, Одесса, Харьков и Львов это 1.75; для других областных центров и мест областного значения с населением более 300 тысяч человек – 1.5; для городов областного значения с населением от 100 до 300 тысяч человек – 1,25.

Доходы заявителей и в чем заключается господдержка

Господдержка по программе "Доступное жилье" собственно заключается в оплате за счет бюджетных средств 30% или 50% стоимости жилья для соответствующих категорий граждан. Либо же в предоставлении льготной ипотеки под 7% годовых сроком на 20 лет.

При этом предлагается также закрепить возможность предоставления гражданам уполномоченными банками кредита на собственную долю оплаты такого доступного жилья под процентную ставку, равную размеру учетной ставки Нацбанка +2%.

Предлагается, чтобы среднемесячный доход украинца, который претендует на приобретение доступного жилья, не превышал 3-х кратной среднемесячной заработной платы из расчета на одного члена семьи по региону. Сейчас это 5-ти кратный размер. То есть такая господдержка будет в большей степени направлена на молодых людей и молодые семьи.

Вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко уже одобрил этот проект постановления и сейчас документ проходит согласования в министерствах. После этого ожидаем его утверждения Кабинетом Министров. Надеюсь, этот процесс не займет много времени и новый порядок будет принят в ближайшее время. Ожидаем, что уже этой осенью программа эффективно заработает.

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