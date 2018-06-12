Какие изменения в застройке ожидают украинцев в ближайшее время: новые строительные нормы

Недавно на одном из мероприятий в Киеве известного архитектора Хироки Мацууру спросили, что он думает об Украине и нашей архитектуре. Он ответил достаточно откровенно про Киев, в котором бывал не раз, – если смотреть сильно прищурившись, чтобы было видно только небольшую часть, то это самый красивый город, который я видел.

Действительно, украинские города не выглядят как европейские.

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К сожалению, красивые панорамы искажаются домами-гигантами, "не к месту" в исторической застройке появляются высотки, которые перекрывают весь вид и жмутся друг к дружке из-за отсутствия свободного места.

Уже практически типичная картина города – огромные многоэтажки, отсутствие зеленых зон и благоустройства территорий, нехватка социальной инфраструктуры и так далее. Причин такой ситуации две – несовершенство строительных норм и их невыполнение застройщиками.

Действительно, в Украине многие ДБН (государственные строительные нормы), по которым ведется строительство, устарели, не учитывают современные условия и необходимые для нынешних реалий ограничения. Сейчас из 109 действующих ДБН ¼ часть устарела и требует скорейшего обновления. К примеру, один из важнейших ДБН – по градостроительству, планированию и застройке населенных пунктов – действует с 1992 года.

Минрегион сейчас активно работает над обновлением этой нормативной базы. Пересмотр ДБН – одна из приоритетных задач министерства начиная с 2017 года. И наша главная цель – безопасность и комфорт людей. Это самое важное.

С 1 августа вступит в силу новый ДБН по планированию и застройке населенных пунктов – базовый, очень важный документ, в котором прописаны основные правила современного градостроительства. Какие некоторые новые нормы застройки в нем есть?

Нормирование высотности застройки

Мы вводим новое понятие "голубые линии", которые будут регулировать ограничение застройки по высоте и силуэту, что поможет гармонизировать пространство наших населенных пунктов и значительно уменьшить проблему хаотичной застройки. Наверное это странно, но сейчас в Украине не существует норм по ограничению высотности застройки. Такие ограничения как раз и вводятся новым ДБН.

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Еще одни линии ограничения высоты строительства – "желтые линии" – направлены на обеспечение безопасности людей. Это ограничения максимального распространения завала зданий в случае их разрушения при чрезвычайной ситуации. То есть, чем ближе здание находится к эвакуационным путям – как правило это магистральные улицы городов – тем ниже оно должны быть. Более высокие здания должны строиться дальше от таких дорог. Таким образом, "желтые линии" должны предотвращать возможное перекрытие путей эвакуации.

Для регулирования высотности, а также плотности строительства новым ДБН предусмотрены и другие изменения.

К примеру, устанавливается процентное ограничение новой застройки в зависимости от этажности. Суть – чем выше этажность здания, тем меньше % застройки территории. Это нововведение сможет предотвратить сплошную застройку всех участков земли без создания соответствующего благоустройства территории, комфортного для ее жителей. Сейчас отсутствие граничных параметров застройки по этажности приводит к частым случаям застройки до 90% или даже 100% всего участка – без детских садов, скверов и игровых площадок и даже хоть какого-нибудь озеленения территории.

Как это будет работать: для проектирования жилых домов выше 11 этажей предусмотрена застройка не более 30% земельного участка, остальная земля – под благоустройство (зоны отдыха, детские площадки и иное благоустройство). Если же этажность застройки до 4 этажей, то застроить можно 45% территории и так по схеме 5-8 этажей – 40%, 9-10 этажей – 35%.

Чем выше здание, тем больше людей живет в доме и нуждается в комфортных условиях проживания и обустройстве прилегающей территории.

Еще одной нормой, которая будет регулировать высотность застройки, станет ограничение этажности жилых домов в зависимости от размера населенного пункта, так называемое ранжирование высотности в зависимости от их классификации и численности населения. Это позволит планировать дальнейшее развитие населенных пунктов, учитывая возможности их инфраструктуры. Ведь сельская местность не имеет достаточной инфраструктуры.

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Плотность застройки

Наши города должны быть комфортными и безопасными для проживания, а не превращаться в каменные джунгли. Поэтому мы устанавливаем границы максимальной плотности застройки. Норма плотности действовала и до этого, но есть нюанс. Была прописана максимальная плотность населения 450 человек на гектар, но при этом она могла неограниченно, в разы, увеличиваться при "соответствующем обосновании" и доходить до 1000-2000 человек на гектар. На практике это могли быть любые обоснования, и они принимались. То есть, кто как хотел, так и обосновывал необходимость такого увеличения. Как результат – в больших городах земельные участки могли превращаться в сплошную застройку.

Теперь, чтобы исключить такую возможность и предоставлять комфортные условия для проживания жильцов в новом ДБН устанавливаются границы плотности 150-450 человек на гектар, и эту плотность можно увеличить максимум только на 20% (до 540 человек на гектар) и только при обязательных одновременных условиях:

наличие на территории микрорайона подземных или многоэтажных гаражей для авто и велосипедов,

наличие встроенно-пристроенных детских садов на территории и открытых зеленых террас в жилых и общественных зданиях на территориях

наличие объектов повседневного обслуживания в территориальной доступности.

Зеленые зоны и благоустройство

Еще один новый термин в ДБН – "зеленые линии". Это также ограничения, но уже в части застройки в зеленых территорий. То есть, они определяют границы озелененных, ландшафтных и рекреационных зон, которые ни при каких обстоятельствах нельзя будет застраивать. Во-первых, это сбережет ценные зеленые территории населенных пунктов и сократит до минимума появление незаконных застроек в таких зонах и сделает генеральные планы наших городов более защищенными. Что важно. Все эти линии ограничения будут определяться градостроительной документацией в каждом населенном пункте.

Для того, чтобы в жилых районах было комфортно и удобно, новыми нормами запрещается размещать парковки внутри дворов. При этом обязательным требованием является обеспечение беспрепятственного проезда и доступа ко всем помещениям здания спецтехники. В частности, пожарные машины должны иметь подъезд к дому со всех сторон, а также круговой проезд вокруг дома – это безопасность. Паркинги могут быть подземными либо вынесены за территорию. Кстати, в центральных и исторических районах теперь будет разрешено проектировать исключительно подземные парковки, чтобы разгрузить от огромного количества припаркованных авто.

Это не единственные изменения. Их очень много и все они направлены на комфорт и безопасность людей. Мы будем постоянно приводить наши ДБН в соответствие с современными реалиями и новациями в строительстве, ведь технологии не стоят на месте. Поэтому работа над усовершенствованием норм продолжается.

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