13:01
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Блоги Лев Парцхаладзе
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Лев Парцхаладзе

Украина в Doing Business-2019: почему мы надеемся войти в "десятку" по строительному показателю

92
Doing Business-2019
Doing Business-2019 / Коллаж автора

В мае аналитики Мирового Банка прекратили учет дерегуляционных изменений, проведенных за год во всех странах мира, и начали обработку полученной информации для составления нового ежегодного рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business. Представлен он будет осенью.

В прошлом рейтинге Doing Business-2018 Украина заняла 76-е место среди 190 стран мира, поднявшись на 4 пункта. Тогда как по отраслевому показателю "Получение разрешений на строительство" нам удалось совершить рекордный скачок на 105 пунктов – со 140 места на 35-е благодаря существенному упрощению деятельности в строительной отрасли. И именно дерегуляция в строительстве стала одной из ключевых реформ, которая не дала Украине в целом ухудшить результат и подтянула страну на несколько позиций вверх. Это отличный результат. Но все же тогда в рейтинге были учтены не все позитивные изменения в строительной отрасли, которые были сделаны.

Читайте также: Работа по созданию безбарьерного пространства в Украине только начинается

Существенные изменения, которые повлияли на рейтинг – уменьшение в 2017 году размера паевого участия и снижение стоимости услуг технадзора в строительстве. В расчет не была принята отмена процедуры регистрации деклараций и процедура получения техусловий пожарной и техногенной безопасности от ГСЧС для проектирования; введение обязательного требования о наличии высшего образования у разработчиков проекта строительства и инженеров технического надзора, что повышает качество контроля. Их не успели взять в расчет.

Сейчас это реально работающие позитивные изменения для отрасли, потому надеемся, что уже в этом году они будут учтены в рейтинге. Об этом говорят и прогнозные подсчеты экспертов, которые благодаря прошлогодним, а также новым изменениям в регуляторной политике строительной сферы ожидают повышения позиции Украины в рейтинге по показателю "Получение разрешений на строительство" до ТОП-10.

О каких недавних изменениях идет речь. В апреле Кабинет Министров Украины принял важное постановление (№ 327 от 25 апреля), которое уменьшает бюрократические процедуры и существенно упрощает ведение бизнеса, в частности, в строительстве.

Читайте также: Легализация частных самостроев: украинцы должны ответственно отнестись к этой возможности

Во-первых, упрощается осуществление технадзора простых объектов строительства – теперь инженеры заказчиков строительства могут самостоятельно осуществлять технадзор объектов незначительного класса последствий СС1, а это более половины всех объектов строительства.

Второе, отменена необходимость обязательного получения строительного адреса – объекты строительства теперь идентифицируются по кадастровому номеру земельного участка, что значительно упрощает работу, убирает бюрократические препятствия и сокращает сроки оформления процедур.

Кроме того, в этом документе еще раз была прописана норма об отмене необходимости повторного получения исходящих данных ГСЧС для проектирования, о чем я уже говорил.

Эти практические изменения, в первую очередь, важны для строительной отрасли – бизнеса, который работает в этой сфере. Рейтинг не является самоцелью. Но мы очень надеемся, что они все же будут в нем приняты по одной простой причине – Doing Business, ни много ни мало, является основным индикатором для инвесторов в принятии решения о вложении средств. Высокая позиция страны в рейтинге означает, что в нее можно инвестировать. По подсчетам экспертов Мирового банка один пункт в общем рейтинге Doing Вusiness дает возможность стране привлечь до 600 миллионов долларов инвестиций. Думаю, это не маловажный фактор, чтобы проводя реформы, позитивно влияющие на реальный сектор экономики, стремиться к вершине Doing Business, тем самым привлекая новых инвесторов и еще больше меняя свою страну к лучшему.

Читайте также: Украина и Болгария договорились о строительстве дороги Одесса – Варна

Автор: Лев Парцхаладзе
Теги: Новини політики Новини України Публікації Будівництво
Джерело: Лев Парцхаладзе
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вы из России? Вас убьют
сьогодні, 13:01 Вы из России? Вас убьют
Євгенія Мазур 2
Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
сьогодні, 12:25 Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
Соломія Ніколайчук 4686
10 памятных цитат Аркадия Бабченко
сьогодні, 12:01 10 памятных цитат Аркадия Бабченко
Юрій Бутусов 590
Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
сьогодні, 11:18 Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
Євгенія Мазур 2988
Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
сьогодні, 09:22 Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
2915
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук