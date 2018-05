Украина в Doing Business-2019: почему мы надеемся войти в "десятку" по строительному показателю

В мае аналитики Мирового Банка прекратили учет дерегуляционных изменений, проведенных за год во всех странах мира, и начали обработку полученной информации для составления нового ежегодного рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business. Представлен он будет осенью.

В прошлом рейтинге Doing Business-2018 Украина заняла 76-е место среди 190 стран мира, поднявшись на 4 пункта. Тогда как по отраслевому показателю "Получение разрешений на строительство" нам удалось совершить рекордный скачок на 105 пунктов – со 140 места на 35-е благодаря существенному упрощению деятельности в строительной отрасли. И именно дерегуляция в строительстве стала одной из ключевых реформ, которая не дала Украине в целом ухудшить результат и подтянула страну на несколько позиций вверх. Это отличный результат. Но все же тогда в рейтинге были учтены не все позитивные изменения в строительной отрасли, которые были сделаны.

Существенные изменения, которые повлияли на рейтинг – уменьшение в 2017 году размера паевого участия и снижение стоимости услуг технадзора в строительстве. В расчет не была принята отмена процедуры регистрации деклараций и процедура получения техусловий пожарной и техногенной безопасности от ГСЧС для проектирования; введение обязательного требования о наличии высшего образования у разработчиков проекта строительства и инженеров технического надзора, что повышает качество контроля. Их не успели взять в расчет.

Сейчас это реально работающие позитивные изменения для отрасли, потому надеемся, что уже в этом году они будут учтены в рейтинге. Об этом говорят и прогнозные подсчеты экспертов, которые благодаря прошлогодним, а также новым изменениям в регуляторной политике строительной сферы ожидают повышения позиции Украины в рейтинге по показателю "Получение разрешений на строительство" до ТОП-10.

О каких недавних изменениях идет речь. В апреле Кабинет Министров Украины принял важное постановление (№ 327 от 25 апреля), которое уменьшает бюрократические процедуры и существенно упрощает ведение бизнеса, в частности, в строительстве.

Во-первых, упрощается осуществление технадзора простых объектов строительства – теперь инженеры заказчиков строительства могут самостоятельно осуществлять технадзор объектов незначительного класса последствий СС1, а это более половины всех объектов строительства.

Второе, отменена необходимость обязательного получения строительного адреса – объекты строительства теперь идентифицируются по кадастровому номеру земельного участка, что значительно упрощает работу, убирает бюрократические препятствия и сокращает сроки оформления процедур.

Кроме того, в этом документе еще раз была прописана норма об отмене необходимости повторного получения исходящих данных ГСЧС для проектирования, о чем я уже говорил.

Эти практические изменения, в первую очередь, важны для строительной отрасли – бизнеса, который работает в этой сфере. Рейтинг не является самоцелью. Но мы очень надеемся, что они все же будут в нем приняты по одной простой причине – Doing Business, ни много ни мало, является основным индикатором для инвесторов в принятии решения о вложении средств. Высокая позиция страны в рейтинге означает, что в нее можно инвестировать. По подсчетам экспертов Мирового банка один пункт в общем рейтинге Doing Вusiness дает возможность стране привлечь до 600 миллионов долларов инвестиций. Думаю, это не маловажный фактор, чтобы проводя реформы, позитивно влияющие на реальный сектор экономики, стремиться к вершине Doing Business, тем самым привлекая новых инвесторов и еще больше меняя свою страну к лучшему.

