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Украина и Болгария договорились о строительстве дороги Одесса – Варна

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Украина и Болгария договорились о строительстве дороги Одесса – Варна
Украина и Болгария договорились о строительстве дороги Одесса – Варна / фото из соцсетей

Украина и Болгария договорились об активизации строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и болгарским городом Варна через территорию Румынии.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко, после переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

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Мы договорились активизировать строительство дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и болгарским городом Варна через территорию Румынии,
– заявил Порошенко.

Порошенко добавил, что для этого надеются привлечь материальные ресурсы ЕС.

"Будем делать все возможное, чтобы в перспективе за несколько часов можно было легко доехать из Одессы в Варну", – добавил Петр Порошенко.

 

Теги: Новости Украины Строительство Дороги Петр Порошенко Болгария
Источник: 24 Канал
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