Україна та Болгарія домовилися про будівництво дороги Одеса – Варна
Україна і Болгарія домовилися про активізацію будівництва дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і болгарським містом Варна через територію Румунії.
Про це повідомив президент Петро Порошенко, після переговорів з прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим.
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Ми домовилися активізувати будівництво дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і болгарським містом Варна через територію Румунії,
– заявив Порошенко.
Порошенко додав, що для цього сподіваються залучити матеріальні ресурси ЄС.
"Будемо робити все можливе, щоб в перспективі за декілька годин можна було легко доїхати з Одеси до Варни", – додав Петро Порошенко.
Джерело: 24 Канал
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