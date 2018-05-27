Україна та Болгарія домовилися про будівництво дороги Одеса – Варна

Україна і Болгарія домовилися про активізацію будівництва дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і болгарським містом Варна через територію Румунії.

Про це повідомив президент Петро Порошенко, після переговорів з прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим.

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Ми домовилися активізувати будівництво дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і болгарським містом Варна через територію Румунії,

– заявив Порошенко.

Порошенко додав, що для цього сподіваються залучити матеріальні ресурси ЄС.

"Будемо робити все можливе, щоб в перспективі за декілька годин можна було легко доїхати з Одеси до Варни", – додав Петро Порошенко.