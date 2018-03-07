На украинских заробитчанах зарабатывают мошенники-посредники

Сергей только что вернулся из Польши. Три месяца отработал там таксистом. Говорит, что в Виннице зарабатывал до 10 тысяч гривен, но этого для содержания семьи было мало, поэтому отправился за границу.

Надеялся там найти хорошую работу и получить больше денег. Впрочем наткнулся на местного мошенника, который, только наживался на заробитчанах.

Украинцы часто едут за границу с целью лучшего заработка. Им не хватает денег на содержание семьи, поэтому спасателями становятся ближайшие соседние страны, где обещают большие деньги. Но все не всегда проходит гладко, ведь очень частые случаи, когда наши люди попадают на тамошних местных мошенников, которые наживаются на заробитчанах.

Винничанин Сергей Царук рассказал, что поехал в Польшу и работал там через посредника, через юридическое лицо. Но все в порядке было только первую неделю.

"Потом начались задержки зарплаты по разным причинам. По такой же схеме, как со мной, по тем же причинам пяти людям недоплатили определенные средства – кому больше, кому меньше", – рассказал Сергей.

Негативный опыт трудоустройства в Польше есть и у Юлии Обелец. Сейчас у нее хорошая работа и счастливая семья. О неудачной попытке заработка в Польше три года назад теперь вспоминает с улыбкой. За месяц тяжелого физического труда она вместе с мужем получали копейки.

Часто люди не могут даже вернуть вложенные деньги.

"Нам дали по 4 200, если на гривны перевести. Мы даже не отбили того, что вложили. Мы решили больше не рисковать, возвращаться в Украину и пробовать устраивать жизнь здесь. Потихоньку мы идем к нашим целям. Частично их воплотили, а кое-что еще впереди", – сказала жительница Полтавщины Юлия Обелец.

За три года за границу уехали работать почти полтора миллиона украинцев. Больше всего – до половины – в Польшу, а также в Россию, Италию и Чехию. По словам социологов – трудовая миграция из Украины уже достигла своего пика.

Скорее всего поток трудовых мигрантов не будет расти. У нас нет резерва населения, которое могло бы сняться и уехать работать куда-то. Эти миграционные потоки на заработки, кто ездит – это достаточно устойчивые такие потоки, люди проложили себе этот путь,

– отметила ученый Института демографии и социальных наук Лидия Ткаченко.

Меняется и ситуация в середине страны. Так, с начала года, по сравнению с прошлым, на 3,5% вырос уровень промышленного производства – наибольший подъем состоялся в легкой, машиностроительной и перерабатывающей отрасли. Там показатели достигли 30-40%. Следовательно, растут зарплаты. По опросу рекрутинговой компании в прошлом году 3/4 работников получили надбавку до 30%. Работодатели все больше готовы мотивировать украинцев как деньгами, так и нематериальными бонусами.

Рынок труда имеет положительные тенденции, частично стабилизируется и он трансформируется с точки зрения рынка работодателя к рынку тех, кто ищет. Не только работодатель диктует какой-то свои условия, на которых он готов покупать ваши навыки, знания, но и вы уже можете ему частично диктовать, на каких условиях вы готовы продавать свое время и свой опыт,

– пояснила руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Екатерина Криворученко.

В Национальном банке Украины прогнозируют через 2-3 года существенный рост доходов украинцев.