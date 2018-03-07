На українських заробітчанах заробляють шахраї-посередники

Сергій щойно повернувся з Польщі. Три місяці відпрацював там таксистом. Каже, що у Вінниці заробляв до 10 тисяч гривень, але цього для утримання родини було замало, тому подався за кордон.

Сподівався там знайти хорошу роботу та отримати більше грошей. Утім натрапив на місцевого шахрая, який, лише наживався на заробітчанах.

Українці часто їдуть за кордон з метою кращого заробітку. Їм не вистачає грошей на утримання родини, тому рятівниками стають найближчих сусідніх країн, де обіцяють більші гроші. Але все не завжди проходить гладко, адже дуже часті випадки, коли наші люди потрапляють на тамтешніх місцевих шахраїв, які наживаються на заробітчанах.

Вінничанин Сергій Царук розповів, що поїхав до Польщі і працював там через посередника, через юридичну особу. Але все гаразд було лише перший тиждень.

"Потім почались затримки зарплати з різних причин. За такою ж схемою, як зі мною, через ті самі причини п'ятьом людям недоплатили певні кошти – комусь більше, комусь менше", – розповів Сергій.

Негативний досвід працевлаштування у Польщі є й у Юлії Обелець. Зараз в неї хороша робота та щаслива родина. Про невдалу спробу заробітку у Польщі три роки тому тепер згадує з посмішкою. За місяць важкої фізичної праці вона разом з чоловіком отримували копійки.

Часто люди не можуть навіть повернути вкладені гроші.

"Нам дали по 4200, якщо на гривні перевести. Ми навіть не відбили того, що вклали. Ми вирішили більше не ризикувати, повертатися в Україну і пробувати влаштовувати життя тут. Помаленьку ми йдемо до наших цілей. Частково їх втілили, а дещо ще попереду", – сказала мешканка Полтавщини Юлія Обелець.

За три роки за кордон виїхали працювати майже півтора мільйона українців. Найбільше – до половини у Польщу, а також в Росію, Італію та Чехію. За словами соціологів – трудова міграція з України вже досягнула свого піку.

Скоріше за все потік трудових мігрантів не буде зростати. У нас немає резерву населення, яке могло б знятися і поїхати працювати кудись. Оці міграційні потоки на заробітки, хто їздить – це достатньо усталені такі потоки, люди проторували собі цей шлях,

– зазначила науковець Інституту демографії та соціальних наук Лідія Ткаченко.

Змінюється і ситуація в середині країні. Так, з початку року, у порівнянні з минулим, на 3,5% зріс рівень промислового виробництва – найбільший підйом відбувся у легкій, машинобудівній і переробній галузі. Там показники сягнули 30-40%. Відтак, зростають зарплати. За опитуванням рекрутингової компанії торік 3/4 працівників отримали надбавку до 30%. Роботодавці дедалі більше готові мотивувати українців як грошима, так і нематеріальними бонусами.

Ринок праці має позитивні тенденції, частково стабілізується і він трансформується з точки зору ринку роботодавця до ринку тих, хто шукає. Не тільки роботодавець диктує якійсь свої умови, на яких він готовий купувати ваші навички, знання, але й ви вже можете йому частково диктувати, на яких умовах ви готові продавати свій час і свій досвід,

– пояснила керівник експертно-аналітичного центру HeadHunter Катерина Криворученко.

У Національному банку України прогнозують за 2-3 роки суттєве зростання доходів українців.