На украинского консула в Германии завели дело: известна причина

Министерство иностранных дел Украины открывает дисциплинарное производство против консула Украины в Гамбурге (Германия) Василия Марущинца за сообщения о том, что он якобы размещал на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера.

Об этом написал глава МИД Украины Павел Климкин в своем Twitter.

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Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство,

– подчеркнул министр.

Кроме того, глава украинского МИД пообещал "основательно" разобраться во всех деталях дела.

Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС.

Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 травня 2018 р.

Отметим, ранее появилась информация, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает в соцсетях публикации антисемитского характера. В частности, скандально известный блогер Анатолий Шарий сообщил, что дипломат разместил в своем Facebook такие публикации: "Жиды объявили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи жидов", "Бабий Яр. Не жиды в 1941 году, а украинцы 1918-1941 здесь убиты" и тому подобное.

Добавим, что страница консула полностью для просмотра доступна только его друзьям. При этом Марущинец ранее заявлял, что его профиль в Facebook неоднократно блокировали.

Напомним, 2 мая во время Марша националистов в Одессе лидер местного "Правого сектора" Татьяна Сойкина выступила с громкой речью, которая содержала антисемитские лозунги. В частности, она заявила, что "Украина будет принадлежать украинцам, а не "жидам".