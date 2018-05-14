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На українського консула в Німеччині завели справу: відома причина

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МЗС відкриває провадження проти консула України в Гамбурзі Василя Марущинця
МЗС відкриває провадження проти консула України в Гамбурзі Василя Марущинця / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ України відкриває дисциплінарне провадження проти консула України в Гамбурзі (Німеччина) Василя Марущинця через повідомлення про те, що він нібито розміщував на своїй сторінці у Facebook публікації антисемітського характеру.

Про це написав глава МЗС України Павло Клімкін у своєму Twitter.

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Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС. Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження,
– наголосив міністр.

Окрім того, очільник українського МЗС пообіцяв "ґрунтовно" розібратися в усіх деталях справи.

Зазначимо, раніше з'явилася інформація, що консул України в Гамбурзі Василь Марущинець розміщує ну соцмережах публікації антисемитського характеру. Зокрема, скандально відомий блогер Анатолій Шарій повідомив, що дипломат розмістив в своєму Facebook такі публікації: "Жиди оголосили війну Німеччині в 1934 році", "Боже, покарай жидів" , "Бабин Яр. Не жиди в 1941 році, а українців 1918-1941 тут убито" тощо.

Додамо, що сторінка консула повністю для перегляду доступна тільки його друзям. При цьому Марущинець раніше заявляв, що його профіль у Facebook неодноразово блокували.

Нагадаємо, 2 травня під час Маршу націоналістів в Одесі лідер місцевого "Правого сектору" Тетяна Сойкіна виступила з гучною промовою, яка містила антисемітські гасла. Зокрема, вона заявила, що "Україна буде належати українцям, а не "жидам".

Теги: Новини України Новини політики Скандал Павло Клімкін МЗС України
Джерело: 24 Канал
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