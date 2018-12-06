На украинском учебнике появился актер Бенедикт Камбербэтч: фото

На обложке украинского учебника по зарубежной литературе для 10 класса появилось изображение британского киноактера Бенедикта Камбербэтча, известного по ролям Гамлета и Шерлока Холмса. Напечатало учебник киевское издательство "Грамота" за бюджетные деньги.

Об этом сообщает "BBC Украина".

Через образ Гамлета в исполнении Камбербэтча издатели учебника стремились заинтересовать школьников одноименной пьесой Уильяма Шекспира, пояснила руководитель авторского коллектива учебника, доктор филологических наук Ольга Николенко.

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Мы хотели, чтобы это произведение завлекло современных учеников не только через классические переводы, но и через современные воплощения в кино и театре,

– сказала она, добавив, что образ британского актера очень органичен.

По словам Николенко, в 10 классе школьники возвращаются к изучению классических произведений авторов, которые уже читали раньше: Гомера, Данте Алигьери, Иоганна Вольфганга фон Гете и, в частности Уильяма Шекспира с его "Гамлетом".

Авторы учебника также стремились "вернуть книги в круг интересов учеников".

Полистать электронную версию учебника можно на сайте издательства.

Учебник с изображением Камбербэтча