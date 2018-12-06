На українському підручнику з'явився актор Бенедикт Камбербетч: фото

На обкладинці українського підручника із зарубіжної літератури для 10 класу з'явилося зображення британського кіноактора Бенедикта Камбербетча, відомого за ролями Гамлета та Шерлока Холмса. Надрукувало підручник київське видавництво "Грамота" за бюджетні гроші.

Про це повідомляє "BBC Україна".

Через образ Гамлета у виконанні Камбербетча видавці підручника прагнули зацікавити школярів однойменною п'єсою Вільяма Шекспіра, пояснила керівниця авторського колективу підручника, докторка філологічних наук Ольга Ніколенко.

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Ми хотіли, щоб цей твір захопив сучасних учнів не тільки через класичні переклади, але і через сучасні втілення в кіно і театрі,

– зазначила вона, додавши, що образ британського актора дуже органічний.

За словами Ніколенко, у 10 класі школярі повертаються до вивчення класичних творів авторів, які вже читали раніше: Гомера, Данте Аліґ'єрі, Йоганна Вольфганга фон Ґете та, зокрема Вільяма Шекспіра з його "Гамлетом".

Автори підручника також прагнули "повернути книжки в коло інтересів учнів".

Погортати електронну версію підручника можна на сайті видавництва.



Підручник з зображенням Камбербетча