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      На Уманщине мужчина пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы убийства

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      Мужчина пытался скрыть убийство, потому поджег тело / ch.npu.gov.ua

      В одном из домов правоохранители нашли обгоревший труп со следами ножевых ранений. Злоумышленника задержали.

      В Черкасской области в полицию поступило сообщение, что в одном из помещений нашли обгоревший труп.

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      Правоохранители на теле погибшего увидели несколько ножевых ранений на участке шеи. В течение нескольких часов полиция задержала злоумышленника.

      Им оказался местный житель, который рассказал, что во время застолья у них возник конфликт. Он схватил со стола нож и ударил несколько раз в шею потерпевшего. Чтобы скрыть следы убийства, мужчина накрыл тело одеялом и поджег его.

      вбивство смерть Умань
      Мужчина пытался скрыть убийство / Фото: Нацполиция

      По данному факту правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Новости Черкасс
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