На Уманщине мужчина пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы убийства
В одном из домов правоохранители нашли обгоревший труп со следами ножевых ранений. Злоумышленника задержали.
В Черкасской области в полицию поступило сообщение, что в одном из помещений нашли обгоревший труп.
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Правоохранители на теле погибшего увидели несколько ножевых ранений на участке шеи. В течение нескольких часов полиция задержала злоумышленника.
Им оказался местный житель, который рассказал, что во время застолья у них возник конфликт. Он схватил со стола нож и ударил несколько раз в шею потерпевшего. Чтобы скрыть следы убийства, мужчина накрыл тело одеялом и поджег его.
Мужчина пытался скрыть убийство / Фото: Нацполиция
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство.