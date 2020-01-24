На Уманщине мужчина пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы убийства

В одном из домов правоохранители нашли обгоревший труп со следами ножевых ранений. Злоумышленника задержали.

В Черкасской области в полицию поступило сообщение, что в одном из помещений нашли обгоревший труп.

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Правоохранители на теле погибшего увидели несколько ножевых ранений на участке шеи. В течение нескольких часов полиция задержала злоумышленника.

Им оказался местный житель, который рассказал, что во время застолья у них возник конфликт. Он схватил со стола нож и ударил несколько раз в шею потерпевшего. Чтобы скрыть следы убийства, мужчина накрыл тело одеялом и поджег его.



Мужчина пытался скрыть убийство / Фото: Нацполиция

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство.