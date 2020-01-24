17:21
24 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хоакін Путін виганяє коміків з Росії. Нове покарання від РФ
      Вєсті Кремля
      21:21, 23 січня
      Вєсті.UA: Нова бійка Киви. Мендель знову блиснула розумом
      Вєсті.UA
      20:43, 23 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      На Уманщині чоловік намагався спалити тіло, щоб приховати сліди вбивства

      308 Читать новость на русском
      Чоловік намагався приховати вбивство, тому підпалив тіло / ch.npu.gov.ua

      В одному з будинків правоохоронці знайшли обгорілий труп із слідами ножових поранень. Зловмисника затримали.

      У Черкаській області до поліції надійшло повідомлення, що в одному з приміщень знайшли обгорілий труп.

      Читайте також: Син побив батька до смерті, а односельця з інвалідністю відправив до лікарні

      Правоохоронці на тілі загиблого побачили декілька ножових поранень на ділянці шиї. Впродовж кількох годин поліція затримала зловмисника.

      Ним виявився місцевий житель, який розповів, що під час застілля в них виник конфлікт. Він схопив зі столу ножа та ударив декілька разів у шию потерпілому. Щоб приховати сліди вбивства, чоловік накрив тіло ковдрою та підпалив його.

      вбивство смерть Умань
      Чоловік намагався приховати вбивство / Фото: Нацполіція

      За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство.

      Хелікобактер пілорі: все про небезпечну та найпоширенішу інфекцію, яка викликає рак
      сьогодні
      16434
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини України Новини Черкас
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:09 Скандал вокруг Гончарука как отголосок избирательной кампании
      Павло Казарін 849
      сьогодні , 17:00 Российские пропагандисты перенацелились с Украины на Польшу
      Блоги 709
      14 січня , 18:19 Декоративні електричні каміни: їхні види та переваги – фото
      Ростислав Струтинський 1661
      19 січня , 19:44 Битва поколінь: найстарший і наймолодший чемпіони світу з покеру
      944
      сьогодні , 16:30 Годі примітизувати образ українця, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
      Катерина Петренко 170
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук