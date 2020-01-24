На Уманщині чоловік намагався спалити тіло, щоб приховати сліди вбивства

В одному з будинків правоохоронці знайшли обгорілий труп із слідами ножових поранень. Зловмисника затримали.

У Черкаській області до поліції надійшло повідомлення, що в одному з приміщень знайшли обгорілий труп.

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Правоохоронці на тілі загиблого побачили декілька ножових поранень на ділянці шиї. Впродовж кількох годин поліція затримала зловмисника.

Ним виявився місцевий житель, який розповів, що під час застілля в них виник конфлікт. Він схопив зі столу ножа та ударив декілька разів у шию потерпілому. Щоб приховати сліди вбивства, чоловік накрив тіло ковдрою та підпалив його.



Чоловік намагався приховати вбивство / Фото: Нацполіція

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство.