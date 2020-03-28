На въездах в Хмельницкий установят блокпосты из-за коронавируса

В Хмельницком 27 марта обнаружили первого больного коронавирусом. Городские власти приняли решение установить блокпосты на въездах в город, на которых будут дежурить медики, полицейские и спасатели.

Въезд в город ограничат, а с 30 марта уже заработают пять блокпостов. Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин на своей странице в фейсбуке.

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Это, фактически, будут контрольно-пропускные пункты. Мы будем останавливать каждое транспортное средство. Кроме того, мы усиливаем патрули на улицах с привлечением Национальной гвардии, патрульной полиции, муниципальной дружины. Патрули будут проводить разъяснительную работу и будут делать все, чтобы людей на улицах было как можно меньше,

– пояснил Симчишин.

Мэр отметил, сейчас власти известно о 269 лицах, которые приехали из-за границы и находятся на самоизоляции. Однако таких людей может быть значительно больше. Им советуют сообщить о себе и изолироваться.

Смотрите видеообращение Александра Симчишина:

Отметим, во многих регионах Украины, где обнаружили больных COVID-19, ограничили въезд в населенные пункты и установили блокпосты. В частности говорится о Киеве, Днепре, Черновцах, Полтаве, ряде населенных пунктов на Буковине, Тернопольщине, Ровенщине, Житомирщине, Волыни и др.

По состоянию на 28 марта в Украине коронавирусом заразились 311 человек, 8 человек – умерли, 4 – выздоровели.