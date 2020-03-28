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      На в’їздах до Хмельницького встановлять блокпости через коронавірус

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      На в’їздах до Хмельницького встановлять блокпости / Бар News

      У Хмельницькому 27 березня виявили першого хворого на коронавірус. Міська влада ухвалила рішення встановити блокпости на в’їздах до міста, на яких чергуватимуть медики, поліцейські та рятувальники.

      В'їзд у місто обмежать, а з 30 березня уже запрацюють п'ять блокпостів. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин на своїй сторінці у фейсбуці.

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      Це, фактично, будуть контрольно-пропускні пункти. Ми будемо зупиняти кожний транспортний засіб. Крім того, ми посилюємо патрулі на вулицях з залученням Національної гвардії, патрульної поліції, муніципальної дружини. Патрулі будуть проводити роз'яснювальну роботу і робитимуть все, аби людей на вулицях було якомога менше,
      – пояснив Симчишин.

      Мер зазначив, наразі владі відомо про 269 осіб, які приїхали з-за кордону і перебувають на самоізоляції. Проте таких людей може бути значно більше. Їм радять повідомити про себе та ізолюватись.

      Дивіться відеозвернення Олександра Симчишина:

      Зазначимо, у багатьох регіонах України, де виявили хворих на COVID-19, обмежили в’їзд у населені пункти та встановили блокпости. Зокрема мовиться про Київ, Дніпро, Чернівці, Полтаву, низку населених пунктів на Буковині, Тернопільщині, Рівненщині, Житомирщині, Волині та ін.

      Станом на 28 березня в Україні коронавірусом заразились 311 людей, 8 осіб – померли, 4 – одужали.
       

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Поліція Нацгвардія Новини Хмельницького Карантин в Україні 2020
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