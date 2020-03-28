На в’їздах до Хмельницького встановлять блокпости через коронавірус

У Хмельницькому 27 березня виявили першого хворого на коронавірус. Міська влада ухвалила рішення встановити блокпости на в’їздах до міста, на яких чергуватимуть медики, поліцейські та рятувальники.

В'їзд у місто обмежать, а з 30 березня уже запрацюють п'ять блокпостів. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Що відомо про стан медсестри з Тернопільщини, яка була у реанімації через коронавірус

Це, фактично, будуть контрольно-пропускні пункти. Ми будемо зупиняти кожний транспортний засіб. Крім того, ми посилюємо патрулі на вулицях з залученням Національної гвардії, патрульної поліції, муніципальної дружини. Патрулі будуть проводити роз'яснювальну роботу і робитимуть все, аби людей на вулицях було якомога менше,

– пояснив Симчишин.

Мер зазначив, наразі владі відомо про 269 осіб, які приїхали з-за кордону і перебувають на самоізоляції. Проте таких людей може бути значно більше. Їм радять повідомити про себе та ізолюватись.

Дивіться відеозвернення Олександра Симчишина:

Зазначимо, у багатьох регіонах України, де виявили хворих на COVID-19, обмежили в’їзд у населені пункти та встановили блокпости. Зокрема мовиться про Київ, Дніпро, Чернівці, Полтаву, низку населених пунктів на Буковині, Тернопільщині, Рівненщині, Житомирщині, Волині та ін.

Станом на 28 березня в Україні коронавірусом заразились 311 людей, 8 осіб – померли, 4 – одужали.

