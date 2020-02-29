На въезде в Мариуполь задержали 2 пророссийских боевиков: что известно

Правоохранители задержали 2 пророссийских боевиков, которые находились в розыске. Те были пассажирами рейсовых автобусов, идущих в Мариуполь и из этого города.

Наемников сняли с рейса и передали полиции нацгвардейцы. Об этом информирует штаб ООС в фейсбуке.

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На блокпосте, что расположен на въезде в Мариуполь, военнослужащими подразделения Национальной гвардии для проверки документов были остановлены рейсовые автобусы сообщением Мариуполь – Константиновка и Новотроицкое – Мариуполь,

– говорится в сообщении.

Во время проверки там обнаружили граждан, находящихся в розыске и которых считают наемниками, воюющими на стороне российских оккупантов.

Задержанных подозревают в создании и участии в военизированных или вооруженных формированиях.

К слову, санкции инкриминируемой боевикам статьи предусматривают лишение свободы на срок от 2 до 15 лет.