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      На въезде в Мариуполь задержали 2 пророссийских боевиков: что известно

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      Правоохранители задержали 2 пророссийских боевиков, которые находились в розыске. Те были пассажирами рейсовых автобусов, идущих в Мариуполь и из этого города.

      Наемников сняли с рейса и передали полиции нацгвардейцы. Об этом информирует штаб ООС в фейсбуке.

      На днях: На Донбассе задержали женщину, которую подозревают в причастности к боевикам

      На блокпосте, что расположен на въезде в Мариуполь, военнослужащими подразделения Национальной гвардии для проверки документов были остановлены рейсовые автобусы сообщением Мариуполь – Константиновка и Новотроицкое – Мариуполь,
      – говорится в сообщении.

      Во время проверки там обнаружили граждан, находящихся в розыске и которых считают наемниками, воюющими на стороне российских оккупантов.

      Задержанных подозревают в создании и участии в военизированных или вооруженных формированиях.

      К слову, санкции инкриминируемой боевикам статьи предусматривают лишение свободы на срок от 2 до 15 лет.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Пророссийские боевики
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