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      На в’їзді в Маріуполь затримали 2 проросійських бойовиків: що відомо

      - Читать новость на русском
      На в'їзді до Маріуполя затримали російських найманців / Ілюстративне фото/ 24 канал

      Правоохоронці затримали 2 проросійських бойовиків, які перебували у розшуку. Ті були пасажирами у рейсових автобусах, що прямували у Маріуполь та з цього міста.

      Найманців зняли з рейсу та передали поліції нацгвардійці. Про це інформує штаб ООС у фейсбуці.

      Днями: На Донбасі затримали жінку, яку підозрюють у причетності до бойовиків

      На блокпості, що розташований на в’їзді в Маріуполь, військовослужбовцями підрозділу Національної гвардії для перевірки документів були зупинені рейсові автобуси сполученням Маріуполь – Костянтинівка та Новотроїцьке – Маріуполь,
      – мовиться у повідомленні.

      Під час перевірки там виявили громадян, що перебувають у розшуку та яких вважають найманцями, що воюють на стороні російських окупантів.

      Затриманих підозрюють у створенні та участі у воєнізованих або збройних формувань.

      До слова, санкції інкримінованої бойовикам статті передбачають позбавлення волі на термін від 2 до 15 років.

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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
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