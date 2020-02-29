На в’їзді в Маріуполь затримали 2 проросійських бойовиків: що відомо

Правоохоронці затримали 2 проросійських бойовиків, які перебували у розшуку. Ті були пасажирами у рейсових автобусах, що прямували у Маріуполь та з цього міста.

Найманців зняли з рейсу та передали поліції нацгвардійці. Про це інформує штаб ООС у фейсбуці.

Днями: На Донбасі затримали жінку, яку підозрюють у причетності до бойовиків

На блокпості, що розташований на в’їзді в Маріуполь, військовослужбовцями підрозділу Національної гвардії для перевірки документів були зупинені рейсові автобуси сполученням Маріуполь – Костянтинівка та Новотроїцьке – Маріуполь,

– мовиться у повідомленні.

Під час перевірки там виявили громадян, що перебувають у розшуку та яких вважають найманцями, що воюють на стороні російських окупантів.

Затриманих підозрюють у створенні та участі у воєнізованих або збройних формувань.

До слова, санкції інкримінованої бойовикам статті передбачають позбавлення волі на термін від 2 до 15 років.