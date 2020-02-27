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      На Донбасі затримали жінку, яку підозрюють у причетності до бойовиків

      - Читать новость на русском
      Військові затримали жінку, яка перебуває у пошуковій базі / Facebook

      Військовослужбовці затримали мешканку Луганщини, яка намагалась перетнути гвардійській блокпост поблизу села Городище.

      Мешканку Успенки, що на Луганщині підозрюють у причетності до контрольованих Росією сил на Донбасі, повідомляє пресслужба МВС.

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      Жінка намагалась перетнути блокпост на сході Луганщини. Дані про громадянку були в пошуковій базі ситуаційного центру.

      Їй інкримінують статтю "створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності". Санкції статті передбачають позбавлення волі на термін від двох до п'яти років.

      Як повернути Донбас: думка українців

      Центр Разумкова нещодавно оприлюднив результати опитування про те, які кроки потрібні для встановлення миру на Донбасі. Думки українців розділилися так

      • силовий шлях підтримали 20% громадян, проти цього виступають 56%;
      • 13% підтримали б відокремлення територій, зайнятих "ДНР" і "ЛНР", від України, не підтримують ідею 65,5%;
      • 10% визнали Крим російською територією в обмін на звільнення Донбасу, не підтримують ідею 70%;
      • більшість респондентів, а саме 62%, виступають проти надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей, підтримують це лише 21% опитаних.

      Центр Разумкова проводив опитування з 13 по 17 лютого 2020 року. Опитали 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років. Похибка не перевищує 2,3%.

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      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Збройні сили України Україна – Росія Новини Луганська
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