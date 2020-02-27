На Донбасі затримали жінку, яку підозрюють у причетності до бойовиків

Військовослужбовці затримали мешканку Луганщини, яка намагалась перетнути гвардійській блокпост поблизу села Городище.

Мешканку Успенки, що на Луганщині підозрюють у причетності до контрольованих Росією сил на Донбасі, повідомляє пресслужба МВС.

Читайте також: Українські бійці розгромили ворожу позицію на Донбасі: потужне відео

Жінка намагалась перетнути блокпост на сході Луганщини. Дані про громадянку були в пошуковій базі ситуаційного центру.

Їй інкримінують статтю "створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності". Санкції статті передбачають позбавлення волі на термін від двох до п'яти років.

Як повернути Донбас: думка українців

Центр Разумкова нещодавно оприлюднив результати опитування про те, які кроки потрібні для встановлення миру на Донбасі. Думки українців розділилися так:

силовий шлях підтримали 20% громадян, проти цього виступають 56%;

13% підтримали б відокремлення територій, зайнятих "ДНР" і "ЛНР", від України, не підтримують ідею 65,5%;

10% визнали Крим російською територією в обмін на звільнення Донбасу, не підтримують ідею 70%;

більшість респондентів, а саме 62%, виступають проти надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей, підтримують це лише 21% опитаних.

Центр Разумкова проводив опитування з 13 по 17 лютого 2020 року. Опитали 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років. Похибка не перевищує 2,3%.